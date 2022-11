Calciomercato Roma, incontro e addio: Pinto cambia la formula

Calciomercato Roma, incontro e addio: Pinto ha deciso anche di cambiare la formula dell’operazione. Ecco tutti i dettagli per la svolta a gennaio

Doppio incrocio: non solo nella prossima gara di campionato, quella di domani pomeriggio all’Olimpico, ma anche sul mercato, dove per gennaio la Roma, con il Torino, potrebbe chiudere un affare in uscita di quelli importanti. Anche perché dalle parti di Trigoria un attaccante arriverà, ed è Solbakken, quindi ce ne dovrà essere un altro pronto a fargli spazio.

E, nonostante Mourinho lo abbia mandato in campo dal primo minuto contro il Sassuolo – deludente la sua prestazione, in ogni caso – l’indiziato numero 1 ovviamente è Shomurodov. L’uzbeko, così come vi abbiamo raccontato più volte, era già in uscita la scorsa estate. Poi Pinto non cambiò idea sull’obbligo di riscatto, e allora non se ne fece nulla. A gennaio però le cose potrebbero decisamente cambiare – così come riporta anche TuttoSport in edicola questa mattina – con il gm giallorosso che potrebbe aprire al cambio di formula.

Calciomercato Roma, il Torino forte su Shomurodov

La cosa certa secondo il quotidiano torinese è che il Torino tornerà forte su Shomurodov per cercare in qualche modo di risolvere i propri problemi offensivi. Se Pinto accettasse l’offerta in prestito con diritto di riscatto – e a quanto pare il gm sembra propenso a farlo – allora l’operazione si potrebbe chiudere in breve tempo anche perché le cifre erano stato quasi concordate nell’estate passata.

Un altro elemento quindi potrebbe ben presto fare le valigie e salutare la Roma. Non solo Karsdorp, entrato nel mirino della Juventus, ma anche Shomu e pure Kumbulla, che potrebbe essere un obiettivo della Fiorentina per il prossimo mercato di riparazione. Le strategie, insomma, si cominciano a delineare. E portano a diverse operazioni in uscita.