Calciomercato Roma, 💣 Karsdorp alla Juve: ecco la formula ✍️

Finito sul banco degli imputati dopo le parole di José Mourinho nel post Sassuolo-Roma, Rick Karsdorp è al centro delle voci di calciomercato

Alla viglia della delicata sfida contro il Torino, decisiva per non perdere troppo terreno dalla zona Champions, in casa Roma esplode la bomba Rick Karsdorp. Indicato da tutti, ma non da Mourinho, come destinatario degli strali dello ‘Special One’ dopo la sfida contro il Sassuolo, l’esterno olandese ha diverse opzioni all’estero, ma non solo. Secondo quanto riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, infatti, l’ex Feyenoord avrebbe mercato anche in Serie A.

Stando alla giornalista della ‘rosea’, Fabiana Della Valle, la Juventus sarebbe sulle tracce del numero 2 giallorosso. Alla ricerca di un esterno destro sul mercato di gennaio, la dirigenza bianconera avrebbe messo nel mirino anche il 27enne. La priorità di Federico Cherubini resta quella di trovare una soluzione low cost e propri per questo la squadra torinese potrebbe prendere in considerazione solamente una soluzione in prestito, senza obbligo di riscatto.

Calciomercato Roma, Juve su Karsdorp: testa a testa

La stessa formula che i bianconeri stanno trattando con il Real Madrid per Alvaro Odriozola. L’ex Fiorentina non ha trovato spazio in questa prima parte di stagione e sia Carlo Ancelotti che la dirigenza spagnola sono disposti a lasciarlo partire il prossimo inverno. Una situazione in fieri che potrebbe diventare sempre più concreta durante la sosta per i Mondiali in Qatar. Sul taccuino dei bianconeri prima del suo approdo in giallorosso, Karsdorp ieri si è allenato regolarmente in gruppo e nei prossimi giorni potrebbe esserci un confronto con il club per decidere i prossimi passi in vista del futuro.