Calciomercato Roma, Karsdorp nel mirino 👀 : tripla 👋 opzione immediata

Calciomercato Roma, Mourinho ieri lo ha invitato a trovarsi una squadra a gennaio: tripla opzione immediata per Karsdorp

Partiamo da un presupposto: Mourinho, ieri, nel suo sfogo, non ha fatto nessun nome. Ma secondo tutti l’obiettivo dell’attacco dello Special One è Karsdorp. L’olandese, entrato in campo nel secondo tempo al posto di Celik, è apparso svogliato e poi è stato uno dei responsabili nella rete che ha portato al gol del pareggio del Sassuolo. Senza giri di parole e senza peli sulla lingua Mou ha detto al calciatore in questione di trovarsi “una squadra a gennaio. Ma non credo” ha aggiunto pure lo Special One in conferenza stampa. Insomma, per l’esterno il destino è scritto.

Sarà ovviamente compito di Tiago Pinto riuscire a trovare una sistemazione al calciatore. E non sarà di certo semplice. Ora, andando a fare un giro in Europa per capire quali sono le società che potrebbero essere interessate al calciatore, ce ne sono almeno tre che per vari motivi potrebbero prendere in considerazione l’ipotesi di Karsdorp. Non si tratta, è evidente, né di trattative e nemmeno di interessamenti: ma solo ipotesi che, chissà, potrebbero diventare piste concrete nei prossimi mesi.

La prima porta in Germania, e precisamente al Bayer Leverkusen di Xabi Alonso che è in netta ripresa ma che ha bisogno di rinforzi. Soprattutto se dovessero arrivare delle offerte importanti – e irrinunciabili – per Frimpong, sul quale si starebbero muovendo diverse società di Premier League. La seconda opzione è sempre in Bundesliga: in questo caso Karsdorp potrebbe anche interessare all’Eintracht Francoforte perché la squadra che ha vinto l’Europa League lo scorso anno ha ancora Aurelio Buta fuori per un infortunio al ginocchio e in rosa, al momento, ha un solo terzino destro. L’Eintracht ha già pescato in Italia la scorsa estate inserendo in rosa Pellegrini dalla Juventus, potrebbe riguardarci di nuovo.

Infine il West Ham, trasferendoci in Premier League. E questo club ha un vero e proprio intreccio con il Bayer, visto che i tedeschi (sempre per il discorso di prima) starebbero trattando Coufal. Ora, un addio di quest’ultimo potrebbe aprire le porte ad un interesse per l’esubero – ormai solamente così lo possiamo chiamare – della Roma. Opzioni, ipotesi. Sensazioni. Ma questo è, al momento.