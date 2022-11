De Rossi “riunisce” Totti e Spalletti: 🎤 “Non si può dire” 😂

De Rossi riunisce Totti e Spalletti: nell’intervista a Sky prima di affrontare Cannavaro con la sua Spal, DDR si diverte e parla dei due

Oggi in Serie B c’è una partita particolare: si affrontano infatti De Rossi con la sua Spal e Cannavaro con il suo Benevento. E se da un lato, il primo, ha iniziato bene e ancora non ha perso una partita in campionato da quando si siede sulla panchina, dall’altro il difensore aveva già rassegnato le dimissioni, respinte, dopo un avvio deludente. I due come sappiamo sono uniti dalla questione Mondiale: era il 2006, eravamo in Germania, e alzavamo la Coppa del Mondo. Indimenticabile per tutti.

Sembra passato un secolo soprattutto perché nemmeno stavolta gli azzurri saranno presenti a quella che è la massima manifestazione calcistica. De Rossi e Cannavaro, comunque, non si fermeranno mai visto che la Serie B anche durante la sosta continuerà a scendere in campo. E Sky in ogni caso ha approfittato della partita per piazzare un’intervista doppia.

De Rossi, le parole su Totti e Spalletti

Bene, ad una domanda precisa sul miglior compagno mai avuto, la risposta di De Rossi è stata tranquillissima e quasi scontata: “Totti“. Mentre Cannavaro, per “non scontentare nessuno” ha detto Buffon. Poi: “Se chiudi gli occhi a chi pensi come allenatore?”. Il difensore ha detto Lippi “per quello che abbiamo vissuto”, mentre De Rossi ha risposto “Spalletti“. E qui il fuori onda.

“Non si può dire?” chiede De Rossi all’intervistatore di Sky: “Non si possono dire Totti e Spalletti uno dopo l’altro?”. E via di risate. Un fuori onda da ridere, incredibile, che rende pure l’idea di quello che è stato tra i due nel momento in cui si sono ritrovati nella Roma per il secondo “mandato” di Spalletti sulla panchina giallorossa. Una questione che non si chiuderà ma.