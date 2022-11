Probabili formazioni Roma-Torino, Dybala c’è

Probabili formazioni Roma-Torino, ecco le possibili scelte dello Special One di Juric. Dybala finalmente è pronto al rientro

Domani pomeriggio all’Olimpico la Roma affronta il Torino per quella che sarà l’ultima partita dell’anno solare. Il 2022 i giallorossi lo chiuderanno contro la squadra di Juric che ha tutta l’intenzione di fare punti. La Roma chiuderà una settimana difficile iniziata con la sconfitta nel derby e poi con il pareggio contro il Sassuolo dove è esploso il caso Karsdorp. Ma questi non possono essere alibi in nessun modo. Serve la vittoria.

La notizia, positiva, è il ritorno di Dybala. Non dal primo minuto, ovviamente, ma almeno a gare in corsa la Joya dovrebbe riassaporare il gusto del campo. L’ufficializzazione della sua convocazione al Mondiale ha sicuramente dato entusiasmo all’argentino che non vede l’ora di scendere in campo. E con ogni probabilità Mourinho uno spezzone di gara glielo regalerà.

Probabili formazioni Roma-Torino, l’undici giallorosso

Bene, adesso ovviamente andiamo a scoprire quali dovrebbero essere le scelte dello Special One. Che davanti a Rui Patricio manderà in campo Mancini, Smalling e Ibanez. Tenuto conto che ormai Karsdorp dovrebbe essere fuori dalle rotazioni, a destra spazio ancora dal primo minuto per Celik, mentre dall’altro lato ci potrebbe essere l’inserimento di El Shaarawy. In mezzo al campo Cristante e Camara. Certo di una maglia da titolare anche Abraham – Shomurodov ha deluso e Belotti dovrebbe partire dalla panchina – nonostante i problemi ufficializzati ieri alle spalle del centravanti inglese dovrebbe esserci spazio per Zaniolo insieme a Volpato.

Dall’altra parte, in casa granata, Juric ha dubbi su chi mandare in campo dal primo minuto soprattutto in attacco: Pellegri che si era fatto male contro il Bologna è pronto a ritrovare una maglia da titolare. Mentre al posto di Schuurs giocherà Buongiorno.