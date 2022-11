Rinnovo saltato: il colpo da 60 milioni di Mourinho si libera gratis

Rinnovo saltato, il colpo da 60 milioni di euro di Mourinho praticamente diventa un affare a parametro zero. Lo Special sogna l’innesto

Lo ha voluto proprio Mourinho nell’attuale club di appartenenza. Un affare da 60 milioni di euro. Era il 2018 e da quel momento in poi, non solo con lo Special One, ma anche con chi si è preso la panchina del Manchester United, il brasiliano ha sempre giocato. Lo ha fatto di meno quest’anno, da quando alla guida tecnica della squadra c’è ten Hag, che secondo quanto riportato dal Guardian, inoltre, avrebbe in mente una vera e propria rivoluzione il prossimo anno. E il contratto in scadenza di Fred potrebbe anche non essere rinnovato.

Il tecnico sarebbe stato sì rimasto impressionato dall’applicazione del centrocampista, ma sogna per il suo United un centrocampo diverso dove il solo Casemiro fino al momento ha dato l’idea di essere pronto per gestire le operazioni in mezzo. E allora ecco che un addio appare possibile.

Rinnovo saltato, Fred si libera a zero

Fred è un pupillo di Mourinho, senza dubbio. E allora ecco che potrebbe essere lui un nuovo innesto giallorosso. Ovviamente la concorrenza, soprattutto se dovesse lasciare lo United a parametro zero, sarebbe incredibile, ma lo Special One ha quel carisma che serve per convincere i giocatori a seguirlo. Altrimenti, ed è evidente, non sarebbe riuscito a prendere Dybala, a convincere Wijnaldum, e anche a portare Matic dalla sua parte. Insomma, Mou è in grado di stravolgere tutti i pronostici.

Il Manchester United secondo quanto riferito dall’Inghilterra, ha un’opzione di rinnovo per il contratto del giocatore che però non dovrebbe mettere in pratica. Insomma, appare vicinissimo un cambio di casacca. E chissà che Mou non riesca di nuovo a centrare il colpo grosso. Vedremo.