Roma, caso Karsdorp e Mourinho ‘esonerato’: la sentenza di Cassano

Roma, il solito Cassano su Mourinho e il caso Karsdorp. Questa la visione dell’attaccante barese e il “consiglio” elargito a Dan Friedkin.

Non siamo di certo poco abituati alle esternazioni poco filtrate di Fantantonio, da tempo in grado di distinguersi per affermazioni e dichiarazioni vere ma non sempre di grande razionalità. Plurimi gli elementi finiti nel suo tiro nel passato più e meno recente, fatto di critiche soprattutto nei confronti di quegli allenatori, come Mourinho e Allegri, attenti soprattutto al risultato e molto meno a quella fruizione edonistica del giocare a calcio felicemente rappresentata da personaggi quali Sarri o Spalletti.

In un momento di difficoltà e soprattutto di grande delicatezza, dunque, anche Antonio Cassano non ha perso l’occasione per presentare il proprio punto di vista, espresso sulla propria pagine Instagram a margine del pareggio beffardo di Pinamonti in occasione della sfida tra Sassuolo e Roma dello scorso mercoledì.

Roma, difficoltà di gioco e caso Karsdorp: Cassano ‘caccia’ Mourinho

Sulla bocca di tutti si trova oggi certamente la questione Mourinho-Karsdorp, analizzata e commentata dallo stesso Cassano ma inserita in un discorso ancor più ampio e impostato su una serie di punti già espletati in altre occasioni. Riportiamo di seguito, dunque, la sua visione, catalizzata da una sorta di consiglio a Dan Friedkin e proseguita poi sulla falsariga di quanto già affermato in passato.

“Se io fossi il presidente della Roma, inviterei Mourinho ad andare a casa. Anche se non ha fatto nomi, è uscito subito dopo. Non si può attaccare un giocatore così. Non ammette mai di far giocare male la squadra, dando la colpa ad arbitri, al terreno oppure dicendo di essere stato tradito da uno dei suoi quindici giocatori. Riesce sempre a deviare il tiro quando c’è un problema, senza ammettere di non essere in grado di fare tre passaggi di fila e di giocare malissimo. Ha vinto la Conference League ma non può vivere di rendita su questa coppa, sta facendo malissimo“.