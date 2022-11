Stadio della Roma, frenata Malagò: “Mi preoccupano molto”

Il presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano ha parlato del progetto della Roma di costruire un nuovo Stadio a Pietralata

La Roma sta cercando da diverso tempo di costruire uno stadio nuovo. I primi progetti risalgono ad almeno venti anni fa, o anche prima, mentre uno dei più recenti è quello presentato da James Pallotta, ex presidente della Roma. L’imprenditore di Boston ha cercato di dare una nuova casa ai giallorossi individuando come zona quella inutilizzata di Tor di Valle. A fermare i piani dell’americano, però, ci ha pensato la burocrazia italiana che per dieci anni ha respinto i disegni presentati dal club.

Ora, invece, con i Friedkin e con il cambio di Giunta comunale tutto sembra andare nella direzione giusta. Il sindaco Roberto Gualtieri, infatti, si è detto favorevole alla costruzione di una struttura e per questo Dan si è attivato. Il progetto della Roma è stato presentato al Campidoglio e insieme a quello anche l’area, individuata a Pietralata, vicino la fermata della metro Quintiliani. anche qui, però, sembrano essere sorti alcuni problemi che hanno rallentato l’iter per arrivare alla costruzione della nuova casa dei giallorossi.

Stadio della Roma, Malagò: “Ci sono tanti ostacoli non conosciuti”

I problemi, però, non sono solo quelli che sono usciti fuori nelle ultime settimane. Il presidente del Coni Giovanni Malagò ha parlato ai microfoni de Il Tempo, in un’intervista in cui ha dato la sua idea proprio sulla costruzione dello Stadio della Roma. Il numero uno del Comitato Olimpico Nazionale Italiano si è detto preoccupato riguardo una serie di ostacoli che spesso non si conoscono. A sbloccare la situazione, però, potrebbe essere l’Europeo del 2032 che garantirebbero tempi certi visto che le conferenze sono più ravvicinate tra di loro.