Calciomercato Roma, tempesta United: blitz imminente

Calciomercato Roma, le ultime indiscrezioni che trapelano dall’estero non lasciano spazio a dubbi: lo United vuole affondare il colpo.

Nel pareggio maturato quest’oggi contro il Torino, la Roma ha evidenziato nuovamente quei difetti che si porta dietro come una vera e propria spada di Damocle da diverso tempo. Soprattutto dalla cintola in su, i giallorossi non sono riusciti ad impensierire con continuità i granata.

Soltanto l’ingresso in campo di Paulo Dybala ha smosso un po’ le acque, creando i presupposti per quell’assalto che poi ha poi portato al pareggio di Matic. Un contentino per i giallorossi, che non a caso hanno incassato i fischi dell’Olimpico. La sosta, sotto questo punto di vista, sarà fondamentale per recuperare energie fisiche e nervose. Una mano potrebbe poi essere data anche dal mercato, con Pinto che non a caso già da diverso tempo sta sondando svariate piste, alla ricerca dell’occasione intrigante da regalare allo Special One.

Calciomercato Roma, lo United rompe gli indugi: assalto a Depay

Sulla falsariga di quanto successo la scorsa estate, non è escluso che la Roma possa virare su profili low cost anche nel mercato di gennaio. Dalla Spagna hanno accostato – per adesso non troppo insistentemente – il profilo di Depay. L’olandese è ormai fuori dal progetto griffato Xavi, con il Barcellona che e caldeggerebbe volentieri un addio immediato per risparmiare sul suo ingaggio. Accostato in lungo e in largo alla Juve, che ha poi deciso di virare con decisione su Milik, per Depay potrebbe ora schiudersi la pista Manchester United. Secondo quanto riferito dal Manchester Evening News, che riprende un’indiscrezione lanciata da Adrian Sanchez, i Red Devils sarebbero pronti a rompere gli indugi, e a formalizzare un’offerta ufficiale in tempi relativamente brevi per poter chiudere l’operazione già a gennaio. La dirigenza dello United vuole infatti anticipare la folta concorrenza sulle tracce dell’ex Lione.