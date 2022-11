Calciomercato Roma, ribaltone totale a poche ore dal match

A poche ore dall’inizio del match contro il Torino si ribalta la situazione in casa Roma e potrebbe cambiare tutto in chiave mercato

Poche ore e la Roma tornerà in campo per l’ultima volta in questo 2022, almeno in competizioni ufficiali. La pausa per il Mondiale porterà inevitabilmente a diverse riflessioni all’interno dei giallorossi. In primis, ovviamente, si cercherà di capire quale sarà il futuro di Rick Karsdorp. Mercoledì scorso, dopo la partita col Sassuolo, è scoppiato il caso legato all’olandese e alle accuse di poca professionalità di Mourinho nei confronti del giocatore.

A Trigoria nei giorni successivi il calciatore si è allenato normalmente con la squadra, ma oggi non si sa se sarà convocato contro il Torino o meno. Possibile ribaltone e decisione sul futuro dell’olandese.

Calciomercato Roma, nessun chiarimento tra Karsdorp e Mourinho: futuro in bilico

Il caso Rick Karsdorp ancora non è stato risolto in casa Roma. Dopo la partita contro il Sassuolo e le dichiarazioni di José Mourinho, inevitabilmente il futuro dell’olandese è nuovamente in bilico. Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, tra Mourinho e il giocatore in questi giorni non ci sarebbero stati confronti per chiarire la situazione.

La situazione dunque dipenderà molto da cosa vorrà fare Mourinho. Infatti qualora il tecnico decidesse di fare dietrofront la situazione potrebbe risolversi, altrimenti a gennaio Tiago Pinto potrebbe essere costretto a trovare una nuova squadra all’olandese e un sostituto al tecnico. Un primo indizio lo avremo oggi, vedendo se Karsdorp sarà tra i convocati o meno.