Calciomercato Roma, la Juve non lo molla🧐 : 25 milioni 💸

Calciomercato Roma, la Juventus non molla la presa. 25 milioni per strapparlo a Mourinho, tutti gli aggiornamenti.

La squadra dello Special One non sta certamente vivendo il suo miglior momento, soprattutto alla luce dei risultati ottenuti in quest’ultima settimana di campionato prima della sosta per il Mondiale. Anche contro il Torino di Ivan Juric, ultima sfida prima del Mondiale in Qatar, la squadra giallorossa ha trovato solo un punto in rimonta. Ora è tempo della lunga pausa invernale, ma il calciomercato invernale è pronto a ridisegnare la rosa della Roma.

La questione maggiormente discussa ha certamente interessato Rick Karsdorp, al centro di questioni finite all’ordine del giorno dopo le parole spese dallo Special One in seguito al pareggio con il Sassuolo. Questa non deve però lenire l’attenzione del club e della società tutta, speranzosa per un futuro destinato a dipendere anche dal risultato di quest’oggi che, dopo Natale, potrebbe comunque permettere alla Roma di affrontare il 2023 partendo a una posizione in classifica non proprio negativa.

Calciomercato Roma, 25 milioni per Ibanez: la Juventus non lo molla

Come più volte sottolineato, poi, una certa discriminante potrebbe essere assunta anche dalla campagna invernale di calciomercato, soprattutto alla luce delle defezioni palesate dalla rosa in determinate regioni di campo. Le grandi novità, Karsdorp a parte, potrebbero però interessare anche gli eventuali discorsi in uscita. Su tale fronte, seppur da ascriversi al contesto estivo, non sfugga quanto riferito da Calciomercatoweb.it.

A detta di questi ultimi, infatti, la Juventus non avrebbe perso di vista Roger Ibanez, alla luce di una giovane età e di un eclettismo che potrebbero rivelarsi utili per un club abituato a cambiare tra difesa a tre e difesa a quattro. Il prezzo del brasiliano, mai messo in discussione da José Mourinho, anche dopo il pesante errore nel Derby, è di circa 20-25 milioni di euro.