Calciomercato Roma, maxi proposta 😥 per Mou: assalto 💣 bianconero

Calciomercato Roma, l’offerta che potrebbe far saltare il banco e cambiare i piani giallorossi. Vogliono subito Mou.

Dopo la sconfitta nel derby e il pareggio ottenuto sul campo del Sassuolo, la Roma non è riuscita ad invertire la rotta. Con il Torino è arrivato solo uno scialbo 1-1, acciuffato nel finale grazie al provvidenziale sigillo griffato Matic.

La prestazione degli uomini di Mourinho per larghi tratti di gara non è parsa entusiasmante. I granata hanno spesso tenuto il pallino del gioco in mano, rendendosi pericolosi dalle parti di Rui Patricio in svariate circostanze. Soltanto i cambi operati nella ripresa hanno dato la scossa: il rigore fallito da Belotti è stato il preludio al pareggio di Matic, che ha evitato un’altra sconfitta per la Roma, la seconda consecutiva davanti al proprio pubblico. La sensazione è che la sosta per i Mondiali sia arrivata nel momento giusto per i capitolini, che avranno così l’occasione per riordinare le idee. Alla ripartenza, del resto, Mou avrà a disposizioni molti calciatori fermi ai box da diverso tempo, che inevitabilmente contribuiranno ad innalzare il tasso tecnico della Roma.

Calciomercato Roma, futuro Mou: il Newcastle fa sul serio

Lo Special One ha le redini dello spogliatoio in mano, e questo è una condizione non da poco. Tuttavia, è chiaro che saranno i risultati ad orientare in maniera decisiva le prossime decisioni della compagine giallorossa. Mou è legato alla Roma da un altro anno e mezzo di contratto, ed ha sempre messo l’attuale club in cima alla lista delle sue priorità, a dispetto dei rumours provenienti dall’Inghilterra. Nei giorni scorsi, però, si era diffusa la voce circa un presunto interesse del Real Madrid per il tecnico lusitano, che sarebbe ora finito nuovamente nel mirino del Newcastle.

Secondo quanto evidenziato da “Il Corriere della Sera“, infatti, i Magpies sarebbero pronti a far saltare il banco, tentando un affondo per Mou per la prossima estate. I bianconeri potrebbero entrare nell’ordine di idee di stuzzicare il tecnico della Roma con un’offerta allettante, garantendogli carta bianca sulle future mosse di mercato. Al momento, quella del Newcastle sembra essere comunque solo una mera suggestione.