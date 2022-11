Dall’Inghilterra arriva la bomba sul calciomercato della Roma: assalto a Pellegrini per la Champions League

Da quando è arrivato a Roma il tecnico José Mourinho ha sempre sottolineato l’importanza di Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista classe ’96, nato a Roma e cresciuto calcisticamente all’interno di Trigoria, ha ereditato la fascia di capitano non da uno qualsiasi, ma da Daniele De Rossi. Lo ‘Special One’ sin dal primo momento ha detto che se avesse avuto undici Pellegrini li avrebbe fatti giocare tutti. A conferma di quanto sia importante per il portoghese arrivata la titolarità indiscussa in tutte le partite.

Però a minacciare questa sicurezza in casa Roma arriva la ‘bomba’ sganciata in Inghilterra, che potrebbe vedere Lorenzo Pellegrini nel mirino del top club europeo per la Champions League.

Calciomercato Roma, Chelsea in difficoltà: mirino su Pellegrini a gennaio

La Roma potrebbe dover fare i conti con una minaccia pericolosa a gennaio. Il calciomercato invernale infatti si aprirà con l’inizio dell’anno nuovo e Tiago Pinto dovrà sicuramente lavorare per fare qualche ritocchino alla rosa giallorossa. Ma il vero pericolo potrebbe arrivare dall’Inghilterra.

Infatti, secondo quanto riportato da ‘Metro.co.uk’, il Chelsea avrebbe messo nel mirino Lorenzo Pellegrini. I ‘Blues’ stanno vivendo un momento difficile in campionato, dove hanno appena incassato tre sconfitte consecutive. Così per gennaio Potter avrebbe chiesto rinforzi sulla trequarti, visto che il futuro di Mount sembrerebbe incerto con il rinnovo al momento bloccato, e nel mirino ci sarebbe Lorenzo Pellegrini per cercare di essere competitivi soprattutto in Champions League, dove il Chelsea affronterà il Borussia Dortmund agli ottavi. Dunque a gennaio la Roma potrebbe trovarsi a ragionare sull’importanza del proprio capitano qualora dovesse arrivare un’offerta allettante da Londra.