Roma, caso Karsdorp e soluzione Pinto: annuncio in diretta

Caso Karsdorp e intervento della società. Tiago Pinto vuota il sacco dopo gli avvenimenti del post Sassuolo. L’annuncio dopo le dichiarazioni di Mourinho.

Quest’ultime hanno certamente rappresentato la grande bomba mediatica degli scorsi giorni, in grado di infiammare e incuriosire una Capitale già reduce da una fase non proprio brillante. L’anelito attuale dei tifosi è però quello di chiosare degnamente la stagione, cercando di preservare e migliorare una posizione in campionato da difendere e magari implementare dopo il Mondiale in Qatar.

La prima fase della gara con il Torino è stata tutt’altro che entusiasmante mentre nel secondo tempo è successo di tutto, soprattutto in quegli ultimi venti minuti caratterizzati dalla presenza di Paulo Dybala in campo. La gara è alla fine terminata 1-1 con gol in extremis di Matic dopo il rigore sbagliato da Belotti.

Roma, le parole di Tiago Pinto sul caso Karsdorp

A interessare in particolar modo era però soprattutto la vexata quaestio legata al laterale olandese, partito con la propria famiglia e sulla cui questione si è espresso anche lo stesso Tiago Pinto ai microfoni Dazn. Questa la sua visione. “Sappiamo che la partita di oggi è importante, non possiamo nascondere di essere frustrati dopo gli ultimi due risultati. La Serie A è sempre molto competitiva e sappiamo che se oggi vinciamo possiamo avvicinarci in classifica, ma sempre con la consapevolezza che si tratta di un campionato lungo, che è una maratona.

Per quanto riguarda il tema di Karsdorp, anche se io non parlo molto, non nascondo i problemi. Tutti voi avete visto quello che è successo. Noi, insieme al giocatore e all’allenatore, abbiamo deciso che sarebbe stato meglio per tutti, per lui e per la squadra, non esserci nella partita. Poi, dopo la fine di questa partita e come abbiamo fatto sempre con i problemi che sono successi, dobbiamo mettere l’interesse della Roma sopra a tutto e sicuramente troveremo una soluzione buona per tutti“.