Milan, Sozza nella bufera e tifosi scatenati: quel precedente con la Roma

Il Milan vince all’ultimo respiro contro la Fiorentina ma l’arbitraggio di Sozza scatena una bufera sul web. I tifosi invocano il precedente con la Roma

Nuova bufera sugli arbitraggi in Serie A. Polemiche non sono mancate neanche nella gara della Roma, che ha pareggiato in rimonta contro il Torino. Ma la quindicesima giornata di Serie A, l’ultima prima della lunga pausa per il Mondiale in Qatar, ha visto anche la sfida tra Milan e Fiorentina scatenare la rabbia dei tifosi sul web. La direzione arbitrale di Simone Sozza non è andata giù a tanti appassionati, dopo la vittoria rossonera nei minuti di recupero. La Roma viene tirata direttamente in ballo come precedente, ecco tutti i dettagli.

L’ultima giornata di Serie A prima della lunga sosta per il Mondiale ha offerto scontri intensi ed appassionanti fino all’ultimo minuto. Dopo il pareggio della Roma, agguantato in extremis contro il Torino grazie al primo gol di Matic, c’è stata nel secondo pomeriggio la vittoria di misura del Milan sulla Fiorentina. La squadra di Stefano Pioli ha trovato i tre punti in pieno recupero, grazie all’autogol di Milenkovic al 92esimo minuto di gioco. In campo i calciatori in maglia viola hanno protestato con veemenza per un contatto tra Rebic ed il portiere Terracciano, su cui il direttore di gara Simone Sozza ha deciso di non intervenire.

Milan-Fiorentina: furia dei tifosi contro Sozza: tirata in ballo la Roma

Il vantaggio finale dei rossoneri non è stato l’unico episodio che scatenato moviola e tifosi. La Fiorentina ha protestato con veemenza anche per un fallo di Tomori su Ikonè in piena area rossonera nel secondo tempo. Amche in questo caso arbitro e Var hanno deciso di lasciare correre il gioco. Dopo la vittoria dei rossoneri, pesantissima nei piani alti della classifica, il web si è scatenato. Ed è stata tirata anche in ballo la Roma, come precedente su Sozza. Infatti l’arbitro è della sezione di Seregno, in prossimità di Milano. Lo scorso anno venne designato per Inter-Roma, e proprio i tifosi nerazzurri sul web ricordano con polemica la sfida ai giallorossi. Su Twitter si legge Marco che scrive: “Sozza non era quello di milano che non era il caso di mandare ad arbitrare inter roma lo scorso campionato” A fargli eco Montix:”Vi ricordate del bordello quando misero Sozza ad arbitrare Inter Roma? Bene, abbiamo capito che squadra tifa Sozza. “