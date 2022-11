Roma-Torino, finale choc e beffa Belotti: tre insufficienze gravissime

Roma-Torino, questi i voti assegnati dalla nostra redazione alla compagine di Mourinho, reduce dal pareggio in extremis contro Juric.

Non si trattava di un impegno semplice. Il Torino ha già dimostrato diverse volte in questo campionato di essere una squadra ostica, reduce tra l’altro dalla recente vittoria contro il Milan due settimane fa e da un atteggiamento che ha sempre visto gli uomini di Juric combattere e mettere in difficoltà quasi ogni rosa che abbiano fin qui affrontato.

Certo, non si può nascondere che il mister ex Hellas Verona, come già ammesso nella conferenza stampa di ieri, mancasse di quelle che erano alcune delle pedine più importanti. Altrettanto giusto, però, evidenziare come avesse a sua disposizione diversi elementi annoverabili in quel corpus di giovani di qualità che hanno fin qui aiutato non poco la compagine piemontese. A ciò si aggiungano anche le difficoltà recentemente vissute dalla Roma, quest’oggi attesa dal dover rispondere sul campo dopo le polemiche post derby e, soprattutto, dopo quel caso Karsdorp generato dalle implicite ma chiare parole di José Mourinho su un atteggiamento non professionale di un giocatore.

Roma-Torino, beffa finale Belotti e Matic pareggia i conti

La gara si è alla fine conclusa sul risultato di 1 a 1 con un finale da incubo e quasi tragicomico. Plurime le emozioni del recupero, con Belotti che colpisce il palo su calcio di rigore e Matic bravo a pareggiarla in extremis.

Rui Patricio 5.5; Mancini 4.5, Smalling 6, Ibanez 5.5; Celik 5.5, Camara 5, Cristante 4 , El Shaarawy 5; Volpato 5; Zaniolo 5, Abraham 4

Dybala 7

Matic 6.5

Belotti 5