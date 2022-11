Roma, regalo di Natale: subito il “rinforzo” per Mourinho

La Roma potrebbe ricevere un regalo di Natale insperato: Mourinho pronto ad accogliere il “rinforzo” per la seconda parte di stagione

Una vittoria per scacciare i brutti pensieri, questo servirà alla Roma oggi contro il Torino per evitare che il prossimo mese e mezzo senza campionato diventi tremendo. Infatti con l’inizio del Mondiale e lo stop dei campionati, l’ultimo risultato potrebbe essere importante per il morale della squadra e della piazza. Poi a gennaio si aprirà nuovamente il calciomercato.

Qui la Roma dovrà capire se e come intervenire per migliorare la rosa di José Mourinho. Ma soprattutto il tecnico portoghese potrà riabbracciare alcuni giocatori rimasti infortunati da tempo. Proprio in questo senso il tecnico portoghese potrebbe scartare un importante regalo di Natale.

Roma, Wijnaldum il regalo di Natale per Mourinho: può tornare a dicembre

La Roma da inizio stagione è stata duramente colpita dagli infortuni. Il più grave sicuramente è stato quello di Georginio Wijnaldum, che ha fatto in tempo a giocare qualche minuto nell’esordio contro la Salernitana, per poi subire la frattura della Tibia in allenamento. José Mourinho più volte ha sottolineato l’importanza dell’assenza dell’olandese per i piani giallorossi, spaventando anche sulla data del rientro e affermando che non sapeva se sarebbe tornato a gennaio.

Secondo quanto riportato da ‘Il Tempo’, nella tabella di marcia per il recupero Wijnaldum potrebbe tornare ad allenarsi in gruppo intorno a Natale. Questo significa che, non subito, ma a gennaio finalmente l’olandese potrebbe tornare in campo con la Roma.