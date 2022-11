Roma, incontro con Mourinho: svolta nel caso Karsdorp

A Roma continua a tenere banco il caso Karsdorp dopo la trasferta di Sassuolo: colloquio con Mourinho e svolta in arrivo

Il pareggio di mercoledì contro il Sassuolo non ha di certo fatto bene all’ambiente romanista. I giallorossi infatti dopo aver trovato il gol del vantaggio in una partita difficile, si sono fatti riprendere dal gol di Pinamonti. Da qui è partito il caos mediatico legato alle dichiarazioni di José Mourinho, su un giocatore che avrebbe “tradito la Roma”.

Tutti gli indizi hanno portato a Karsdorp, sul quale il tecnico aveva già fatto una battuta sui tanti problemi fisici. Nel frattempo l’olandese non è stato messo fuori rosa, anzi ha continuato ad allenarsi con i compagni. La svolta nel caso potrebbe essere arrivata a Trigoria, anche se Mourinho non ha ancora preso una decisione per oggi.

Roma, Karsdorp a colloquio con Mourinho: ma l’olandese potrebbe andare in tribuna

La Roma non si aspettava di certo di chiudere il 2022 così a inizio stagione, con tanta difficoltà a livello di risultati e un caso scoppiato tra le mura di casa. Quella di Karsdorp infatti è una situazione che continua a far discutere, ma la situazione potrebbe aver subito una svolta importante.

Infatti, secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, ci sarebbe stato un colloquio tra l’olandese e José Mourinho per cercare di chiarire la situazione. Questo chiarimento, per quanto importante, potrebbe non bastare per vedere oggi in panchina Karsdorp. Infatti Mourinho potrebbe decidere di mandarlo comunque in tribuna come segnale per la squadra. La decisione verrà presa proprio oggi. La cosa più importante però è che il caso Karsdorp potrebbe essere rientrato, almeno per il momento, e potrebbe arrivare il ‘perdono’ di Mourinho.