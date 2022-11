Roma-Torino, l’Olimpico non li perdona

Roma, l’Olimpico non li perdona. Doppia sostituzione e fischi verso i due giallorossi.

Grande difficoltà per la squadra di Mourinho contro il Torino, confermante il già non semplicissimo momento vissuto dai giallorossi, soprattutto alla luce di giorni della vigilia tutt’altro che edulcorati. L’importanza della gara era nota a tutti, da tempo. Questo non solo per i diversi scontri diretti presenti in questa ultima giornata prima del Mondiale ma anche per provare ad archiviare ed edulcorare il triste momento generato dallo scacco con la Lazio e il pareggio di Reggio Emilia.

Il primo tempo aveva già denunciato plurime difficoltà, come emerso dalla mole offensiva prodotta dagli uomini di Juric e la scarsa incisività dei giallorossi, protagonisti unicamente su un calcio d’angolo che avrebbe potuto generare un rigore revocato poi dal Var.

Roma, l’Olimpico non li perdona: fischi assordanti per Abraham e Cristante

Dopo il vantaggio arrivato con Linetty, lo spettacolo ingeneroso proposto da Abraham e colleghi ha iniziato a innervosire il gremito Olimpico, anelante ad uno spettacolo ben diverso dopo gli accadimenti di cui detto sopra. L’insofferenza e la disillusione si sono concretizzate soprattutto durante il triplo cambio effettuato da Mourinho poco prima del 70esimo.

Tra i sostituti, anche Cristante e Abraham, ambedue fischiatissimi per l’ennesima prestazione non all’altezza.