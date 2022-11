Formazioni ufficiali Roma-Torino: la scelta su Karsdorp

Roma-Torino, le scelte ufficiali di Mourinho e Juric per l’ultima giornata di questa prima parte di campionato.

Che non sia stato un periodo felicissimo e facile per la compagine giallorossa è certamente sotto l’occhio di tutti. Questo a maggior ragione se si tiene in considerazione il risultato maturato beffardamente sette giorni fa contro la Lazio e il non meno amareggiante pareggio contro il Sassuolo che ha impedito a Zaniolo e compagni di trovare subito la vittoria dopo lo scacco contro gli uomini di Sarri.

Il tutto è da ascriversi, poi, in un periodo durante il quale diverse critiche erano fioccate sulla squadra e in parte anche sullo stesso allenatore a causa di una non grandiosa prolificità offensiva, alla base delle critiche mosse non solo durante la stracittadina ma già qualche settimana prima dopo la sconfitta targata Osimhen contro il Napoli del non amatissimo Spalletti. A ciò si aggiunga, poi, la questione Karsdorp, nata più per associazioni e intuizioni che per ammissione diretta dello stesso José, le cui parole post Sassuolo sono rimbombate con non poca veemenza e con altrettanta capacità di pervadere il mondo capitolino tutto.

Roma-Torino, la formazione ufficiale scelta da Mourinho: non c’è Karsdorp

La cosa più importante, ad oggi, resta quella di onorare fino alla fine questa prima parte di campionato. A partire dal delicato impegno di oggi pomeriggio contro il Torino di Juric, mancante di diverse pedine importanti ma fin qui distintosi per un atteggiamento che ha visto Pellegri e colleghi mettere in difficoltà anche nobili compagini. Per affrontare i granata, un’imposizione sui quali garantirebbe comunque di chiudere la prima parte di stagione con una posizione in classifica non triste, Mourinho ha optato per i seguenti uomini.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Camara, Zalewski; Volpato, Zaniolo; Abraham