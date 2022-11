Esclusione ufficiale: Karsdorp ha già lasciato Roma

Roma-Torino ed esclusione Karsdorp. Il comportamento dell’olandese parla chiaro: ecco cosa è successo in mattinata.

Sono state ore molto frenetiche in casa giallorossa, alla luce di un post Sassuolo non proprio felice ed entusiasmante. I motivi sono certamente plurimi quanto noti, a partire dalla beffarda rete subita da Pinamonti pochi dopo quel gol di Abraham che sembrava poter avere il gusto di vittoria. A ciò si aggiunga la cocente e recente delusione contro la Lazio e, come se non bastasse, quel ciclone mediatico generato dalle parole di José Mourinho, rivolte ad un giocatore mai nominato esplicitamente nominato ma il cui nome è prontamente uscito.

Le dichiarazioni su un atteggiamento poco professionale e da traditore hanno certamente fatto rumore all’ombra del Colosseo e non solo, soprattutto tra le fila di chi, come Cassano, abbia interpretato l’atteggiamento del mister giallorosso come il più classico modus operandi finalizzato a deviare l’attenzione su altre questioni, così da celare le difficoltà sul campo. Discorsi e questioni che certamente non fanno bene alla Roma, soprattutto a poche ore da una gara delicata contro il Torino destinata ad avere un peso importantissimo in classifica e ai fini del morale.

Esclusione ufficiale e addio: Karsdorp ha lasciato la Roma

Cosa sia successo con Rick, intanto, solo in pochi lo sanno. Certo è che non si tratta della prima volta, nel corso della sua ventennale carriera, che Mourinho muova delle critiche pubblicamente nei confronti di qualche suo calciatore. Lo aveva già fatto lo scorso anno e, quanto accaduto mercoledì, sembra incastrarsi in un corpo di avvenimenti che certamente non erano sfuggiti ai più attenti. Basti pensare all’atteggiamento del laterale olandese all’uscita dal campo contro la Lazio o ad alcuni episodi emersi proprio al Mapei.

Infine, LaRoma24.it, arricchisce questo ventaglio di episodi con una vera e propria bomba dell’ulitm’ora. Karsdorp, escluso dalle scelte di Mourinho e non convocato, sarebbe infatti partito in tarda mattinata con la propria famiglia, lasciando la Capitale da Fiumicino. Da capire se per sempre oppure no.