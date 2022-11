Probabili formazioni Roma-Torino: tre cambi e incognita Karsdorp

La Roma affronta il Torino nell’ultima partita del 2022 e Mourinho pensa a tre cambi tra i titolari: rimane l’incognita Karsdorp

Ultima partita dell’anno per la Roma, che poi lascerà spazio all’inizio del Mondiale in Qatar. I giallorossi oggi alle 15 affronteranno il Torino in un match difficile dove sarà importante tornare a vincere dopo la sconfitta nel derby e il pareggio a Sassuolo. In questi giorni hanno tenuto banco le parole di José Mourinho nel post Sassuolo, dove il tecnico ha ‘denunciato’ il “tradimento” di un giocatore romanista.

Per la partita di oggi il tecnico giallorosso potrebbe pensare a due cambi rispetto all’ultima partita giocata contro il Sassuolo. Poi c’è l’incognita Karsdorp, che verrà sciolta solo al momento della diramazione ufficiale dei convocati. Nel frattempo però il tecnico ritrova Dybala.

Roma-Torino, Mourinho sceglie Camara ed El Shaarawy: Karsdorp in attesa

La Roma deve tornare a vincere oggi, contro il Torino. Una partita fondamentale per l’andamento della classifica ma soprattutto per il morale della squadra prima della chiusura del 2022 di Serie A. Per la partita di oggi Mourinho ha pochi dubbi, se non la presenza di Rick Karsdorp. Dopo l’episodio di Sassuolo il tecnico giallorosso deve ancora decidere se l’olandese sarà convocato o andrà in tribuna.

Nel frattempo, secondo il ‘Corriere dello Sport’, Mourinho dovrebbe schierare Rui Patricio tra i pali, confermando poi la difesa a tre con Mancini, Smalling e Ibanez. A destra titolare Celik, mentre a sinistra El Shaarawy potrebbe prendere il posto di Zalewski. Centrocampo che potrebbe vedere il ritorno di Camara titolare al fianco di Cristante. In attacco confermato Volpato con Zaniolo e Tammy Abraham che torna titolare. Torna anche Paulo Dybala dopo un mese di assenza, che però dovrebbe partire dalla panchina.

Probabile formazione Roma: Rui Patricio, Mancini, Smalling, Ibanez, Celik, Cristante, Camara, El Shaarawy, Volpato, Zaniolo, Abraham