Roma-Torino, intervento VAR: ecco perché il rigore è stato revocato

Roma-Torino, revoca immediata e intervento del Var. Ecco cosa è successo in questi minuti.

Che la gara contro gli uomini di Juric non fosse delle più semplici era già noto a tutti, da tempo. Questo soprattutto alla luce dei tanti eventi verificatisi in questi ultimi giorni e che hanno certamente contribuito a lenire una serenità già non massimale all’ombra del Colosseo dopo lo scacco con la Lazio e il pareggio in extremis del Sassuolo lo scorso mercoledì.

Quanto accaduto poi con Karsdorp è cosa pressoché nota e in grado di arricchire e complicare un quadro già non troppo edulcorato. Al contempo, va evidenziato come i novanta minuti di quest’oggi fossero a dir poco importanti, soprattutto per chiosare questa prima parte di stagione nel migliore dei modi e provando a mangiucchiare punti eventualmente sulle dirette concorrenti, alla luce dei diversi scontri nobili in programma per questa giornata.

Roma-Torino, Rapuano fischia rigore: il Var cancella tutto

L’esordio della gara non è stato dei più felici, come emerso dalle diverse difficoltà palesate dalla squadra di Mourinho e dalla capacità di Sanabria e colleghi di tirare più volte in porta, pur senza mai impensierire seriamente Rui Patricio. Il possibile turning point poteva verificarsi poco prima del 30esimo minuto, quando l’arbitro Rapuano ha deciso di assegnare rigore per un presunto fallo di mano di Ricci su calcio d’angolo romanista.

Il richiamo del Var Nasca ha poi esortato il direttore di gara a rivalutare l’episodio, alla luce del tocco del pallone sulla testa del centrocampista, prima che rimbalzasse sul braccio. Revoca immediata, dunque, e gara ancora sul filo dell’equilibrio.