Ufficiale,❌ fuori rosa a titolo definitivo: 👀”Trasferimento immediato”

Il calcio si ferma per la lunga sosta invernale. Mentre sta per iniziare il Mondiale in Qatar arriva un annuncio a sorpresa: fuori rosa a titolo definitivo

La Roma è arrivata alla sosta con un deludente pareggio interno contro il Torino. La squadra giallorossa ha trovato la rete in extremis, grazie alla prima marcatura di Nemanja Matic in maglia giallorossa. Il centrocampista serbo ha evitato la sconfitta contro la squadra granata, ma la squadra giallorossa ha perso nuovamente terreno prezioso nella lotta al piazzamento europeo in Serie A. Ora la lunga pausa permetterà alla squadra di recuperare le energie, mentre le attenzioni si spostano anche sulle prossime mosse di Tiago Pinto, pronto a pescare le giuste occasioni dalla finestra di calciomercato invernale.

Per la prima volta i Mondiali si svolgeranno in inverno ed avranno il via tra pochi giorni in Qatar. La sosta darà il tempo alle squadre di ricaricare le pile, in primis la Roma che è reduce da tre gare consecutive senza vittorie. Mentre per quel che riguarda il calciomercato sarà il momento per preparare al meglio la finestra invernale, che avrà il via a gennaio. Dal campionato belga arriva il comunicato ufficiale che coinvolge un ex giocatore della Roma, tanto amato dalla piazza giallorossa ed ora messo ufficialmente alla porta dal proprio club.

Colpo di scena in Belgio, ufficiale: Nainggolan fuori rosa e sul mercato

Le strade tra l’Anversa e Radja Naingolan si separano ufficialmente. Il centrocampista belga, con un importante passato in maglia giallorossa, è stato messo definitivamente alla porta dal club belga. Il calciatore venne già sospeso dal club settimane fa, per esser stato sorpreso a fumare in panchina. La turbolenta storia tra Naingolan e l’Aversa ora è ufficialmente terminata, ecco quanto si legge sul comunicato ufficiale diffuso dal club belga: “Stasera si è svolta una conversazione tra Radja Nainggolan e la dirigenza del club. A causa della pausa per i Mondiali, è stato necessario sedersi intorno a un tavolo. È stato deciso di non includere nuovamente Radja in prima squadra. Il club collaborerà per un eventuale trasferimento. L’Anversa non comunicherà ulteriormente su questo argomento ed è concentrato solo sulla preparazione del girone di ritorno.”