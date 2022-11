Calciomercato Roma, assalto immediato: Pinto brucia la Juve

Calciomercato Roma, Tiago Pinto è pronto all’assalto immediato nella sessione invernale. Il general manager giallorosso brucia la concorrenza

La Roma arriva alla sosta per il Mondiale in Qatar con un nuovo risultato deludente. La squadra giallorossa ha trovato il secondo pareggio consecutivo contro il Torino in casa. Sono tre le gare senza vittoria per la squadra di José Mourinho, che ha ritrovato Paulo Dybala -subito decisivo contro i granata- in campo ad un mese dall’infortunio. La squadra giallorossa arriva alla lunga sosta invernale al settimo posto in classifica, non riuscendo ad approfittare dei passi falsi di Lazio ed Atalanta nel quindicesimo turno di Serie A. Si tornerà in campo tra quasi due mesi, ed è già ora di pensare alla finestra di calciomercato invernale.

Il tour de force che ha portato la Roma alla pausa per il Mondiale in Qatar è finito. La squadra giallorossa non è riuscita ad andare oltre il pari contro il Torino di Ivan Juric. La Serie A tornerà in campo il 4 gennaio, con la squadra giallorossa che ospiterà il Bologna all’Olimpico. La lunga sosta per il Mondiale in Qatar vedrà la Roma volare verso il Giappone, per disputare due amichevoli in estremo Oriente. Al rientro in campo per Tiago Pinto sarà già tempo di calciomercato invernale, e c’è il possibile ritorno di fiamma in Serie A.

Calciomercato Roma, ritorno di fiamma Frattesi: Pinto all’assalto immediato

A fine gara José Mourinho ha invitato la propria squadra a fare ‘autocritica’ durante la pausa per i Mondiali. Pausa che servirà a Tiago Pinto per prepararsi alla finestra di calciomercato invernale, e torna nuovamente in auge il nome di Davide Frattesi. Il centrocampista del Sassuolo, cresciuto nella giovanili giallorosse, è stato uno dei nomi più caldi nella scorsa sessione di calciomercato estivo. Scenario pronto a ripetersi a gennaio, secondo quanto scrive il giornalista Niccolò Ceccarini, Tiago Pinto è pronto a tornare all’assalto per il numero 16 della squadra emiliana. Sulle sue tracce c’è ampia concorrenza, in Serie A la Juventus sembra averci fatto più di un pensierino al riguardo.