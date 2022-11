Calciomercato Roma, gioiello 🤩 danese nel mirino: Pinto sfida 💣 la Premier

Calciomercato Roma, fari giallorossi puntati su una delle rivelazioni della Serie A: Pinto ha lanciato la sfida. Servono oltre 20 milioni.

Archiviata una prima parte di stagione che la Roma non ha concluso nel migliore dei modi, la sosta per i Mondiali rappresenterà un banco di prova sotto molteplici aspetti. Il pareggio contro il Torino ha confermato quanto lasciato trapelare già le scorse settimane. Sia contro la Lazio che con il Sassuolo, la compagine di Mou ha fatto fatica ad imporre il proprio gioco.

Gli ingressi in campo dalla panchina di Matic e Dybala hanno contribuito se non altro ad evitare la sconfitta. La qualità dell’attaccante argentino e l’esperienza del serbo hanno sortito effetti immediati, di cui non ha potuto beneficiare la manovra della Roma. La mediana ha riscontrato non pochi problemi a proporre il gioco: lenta e compassata per almeno 70 minuti, nella zona nevralgica del campo sono stati caracollati troppi palloni in orizzontale. La classe del 21 ha messo una pezza, ma è chiaro che Pinto non potrà non prendere in considerazione tutti questi segnali per le prossime sessioni di calciomercato.

Calciomercato Roma, piace Hjulmand: 20 milioni non bastano

Sotto questo punto di vista, sorprende fino ad un certo punto che i giallorossi stiano tastando il terreno per capire la fattibilità di nuove operazioni per il centrocampo. Secondo quanto riferito da gazzetta.it, infatti, anche la Roma si sarebbe iscritta alla corsa per Morten Hjulmand. Il gioiello danese classe ’99 si è reso protagonista di una prima parte di stagione da assoluto protagonista con la maglia del Lecce, calamitando le attenzioni di diversi club dalla Premier e non solo. Oltre a Brighton e Brentford, infatti, anche il Borussia Dortmund avrebbe effettuato i primi sondaggi esplorativi. Tuttavia, Corvino sa molto bene come valorizzare al meglio le cessioni dei propri gioielli: la valutazione di Hjulmand è schizzata già oltre i 20 milioni di euro, e la sensazione è che l’asticella possa ancora alzarsi nei prossimi mesi.