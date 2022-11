Calciomercato Roma, assalto a gennaio: doppietta in Premier

Calciomercato Roma, la sosta invernale per i Mondiali in Qatar anticipa gli scenari della finestra di trattative invernali. C’è la doppietta in Premier League

La Roma ha salutato l’anno solare con un deludente pareggio contro il Torino in casa. La squadra di José Mourinho non è riuscita ad approfittare degli scontri diretti delle avversarie, che hanno visto cadere Atalanta e Lazio, ed è arrivata alla sosta per il Mondiale in Qatar al settimo posto in classifica in Serie A. La nota lieta nel pareggio interno contro i granata è rappresentata dal ritorno in campo di Paulo Dybala, ad un mese di distanza dall’infortunio muscolare. La ‘Joya’ ha dato un contributo decisivo nella conquista del pareggio ad opera di Nemanja Matic. Mentre si anticipano diversi scenari della prossima finestra di calciomercato invernale.

Quasi due mesi separano la Serie A dal rientro in campo. Il campionato italiano tornerà ai primi di gennaio, complice il primo Mondiale disputato in inverno nella storia del calcio. La Roma volerà in Giappone, per una mini tournée condita da due amichevoli nella terra del Sol Levante. La lunga pausa permetterà a tanti club di lavorare con calma alla finestra di calciomercato invernale, che si aprirà in concomitanza del rientro in campo. Sono molti i nomi accostati al taccuino di Tiago Pinto, general manager portoghese della Roma.

Calciomercato Roma, l’Aston Villa piomba su Hazard e Nacho

Tra le tante suggestioni accostate in casa giallorossa è spuntata anche una doppia occasione in casa Real Madrid. La squadra spagnola, guidata da Carlo Ancelotti, può sfruttare la finestra di calciomercato invernale per snellire la propria rosa da diverse pedine ai margini del progetto. In difesa il nome caldo indiziato a partire è quello di Nacho Fernandez, con il contratto in scadenza nel 2023. Mentre in attacco c’è Eden Hazard in rotta d’uscita dal Real Madrid. Entrambi sono stati accostati alla squadra giallorossa ma, secondo quanto riporta il sito Mercatofootanglais.com il loro destino potrebbe essere in Premier League. Il tecnico dell’Aston Villa, Unay Emery, sarebbe pronto al doppio affondo già nella sessione invernale di calciomercato.