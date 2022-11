Calciomercato Roma, sorpasso in corsia: nuovo club già scelto

Calciomercato Roma, c’è il sorpasso immediato in corsia. Il nuovo club è già stato scelto e si può chiudere con il ritorno di fiamma

La Roma è arrivata alla lunga pausa invernale con un pareggio maturato in extremis contro il Torino. José Mourinho ha ritrovato in campo Paulo Dybala dopo oltre un mese, subito decisivo per ristabilire il pareggio contro la squadra granata. La sfida dell’Olimpico ha deluso nuovamente i tifosi giallorossi, che hanno accompagnato con i fischi i cambi di Bryan Cristante e Tammy Abraham. Secondo pareggio consecutivo dopo quello del Mapei Stadium contro il Sassuolo, gara che aveva fatto esplodere il “caso” Rick Karsdorp in casa giallorossa.

Il terzino olandese non è stato convocato quest’oggi da José Mourinho. Il tecnico della Roma, che non ha mai nominato il nome di Rick Karsdorp, ha pubblicamente invitato lo stesso a trovarsi una nuova squadra a gennaio. Scenario che obbligherebbe Tiago Pinto, general manager della Roma, ad intervenire tempestivamente sulla corsia di destra a partire dalla sessione invernale di calciomercato. Nella rosa giallorossa, in caso di partenza del numero 2, resterebbe come terzino destro di ruolo il solo Zeki Celik. Tra le tante opzioni accostate ai desideri della coppia Mourinho-Pinto è spuntata anche una pista in casa Barcellona.

Calciomercato Roma, ritorno di fiamma in Liga: Betis su Hector Bellerin

Rick Karsdorp quest’oggi non è stato convocato da José Mourinho e non era presente neanche in tribuna. Il terzino olandese è tornato in patria con la famiglia, un possibile indizio di mercato che lo allontana ulteriormente dalla permanenza in giallorosso. Tra i tanti profili accostati per sostituire l’olandese è spunata anche la pista Hector Bellerin in casa Barcellona. Ma, secondo quanto scrive il sito Sport.es, il futuro del terzino spagnolo classe ’95 sembra segnato. Il calciatore è in scadenza di contratto e sulle sue tracce c’è il Betis di Pellegrini, avversario della Roma in Europa League. Nel club di Siviglia il terzino si è ben distinto in prestito nella stagione 2021/22. Ora la squadra andalusa sembra essere in pole position per chiudere il colpo a zero sulla corsia.