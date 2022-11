Calciomercato Roma, effetto domino immediato: assist dal Barcellona

Calciomercato Roma, l’effetto domino è immediato in casa giallorossa. Tiago Pinto fiuta l’affare in vista della finestra di gennaio

La Roma è reduce da un nuovo passo falso in campionato, il deludente pareggio per 1-1 sul campo del Sassuolo. La squadra emiliana non ha demeritato, ma le modalità con cui è arrivato il risultato hanno lasciato parecchio amaro in bocca ai tifosi romanisti. Il club neroverde ha strappato il pareggio a pochi minuti dal 90esimo ed appena 5 minuti dopo la rete del vantaggio della Roma. A fine gara l’ira di José Mourinho è esplosa, coinvolgendo – pur senza nominarlo- il terzino destro Rick Karsdorp.

Dopo la gara del Mapei le parole di José Mourinho hanno risuonato forte: “Si cerchi un’altra squadra a gennaio.” Lo Special One non ci è andato per il sottile ed il mittente dello sfogo risponde al nome di Rick Karsdorp. Il terzino olandese ora è un vero e proprio caso, ed è previsto a stretto giro di posta un incontro con Tiago Pinto. Il calciatore ex Feyenord, che ha un contratto fino al 2025 con la Roma, potrebbe partire già a gennaio. L’addio costringerebbe il general manager della Roma a trovare subito un rimpiazzo di livello sulla fascia destra, coperta dal solo Zeki Celik oltre all’olandese.

Calciomercato Roma, Karsdorp genera l’ effetto domino: occasione dal Barcellona

Le occasioni a gennaio potrebbero essere molteplici per Pinto. Il primo elemento da valutare è proprio il futuro di Rick Karsdorp, messo in vendita pubblicamente da José Mourinho. Se l’olandese dovesse seguire il consiglio del tecnico giallorosso allora il calciomercato di gennaio potrebbe prevedere nuove sorprese sulla corsia di destra in casa Roma. Secondo quanto riportato dal sito Calciomercato.com ci sarebbe un possibile assist dalla Liga, più precisamente in casa Barcellona. Ai margini delle scelte di Xavi c’è Hector Bellerin, classe 1995 reduce dal prestito al Betis lo scorso anno e con il contratto in scadenza. Il suo nome potrebbe diventare di stretta attualità in casa giallorossa nelle prossime settimane, mentre sempre allontanarsi definitivamente la pista Diogo Dalot, sempre più intoccabile nel Manchester United di ten Hag.