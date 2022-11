Roma, Cassano attacca ancora Mou: “Ignobile quello che ha fatto”

Antonio Cassano torna a parlare della Roma dopo la partita contro il Torino e attacca José Mourinho: “Ignobile quello che ha fatto”

La Roma non riesce a rialzarsi, solo due punti conquistati nelle ultime tre partite contro Lazio, Sassuolo e Torino. Anche ieri i giallorossi hanno faticato tanto, troppo, per arrivare a segnare un solo gol che ha poi portato al pareggio finale. A questa Roma sembrano mancare idee e si aggrappa al talento di Paulo Dybala che dopo un mese di stop torna ed è subito decisivo.

Dopo il pareggio di ieri è tornato a parlare di Roma anche Antonio Cassano, di certo non un grande fan di José Mourinho in questo periodo. Nuovo attacco allo ‘Special One’ in diretta.

Roma, Cassano attacca ancora Mourinho: “È un anno e mezzo che non fa nulla”

Antonio Cassano non risparmia le critiche a José Mourinho ormai da un po’ tempo. L’ex calciatore, tra le altre anche della Roma, ieri sera in diretta a ‘Novantesimo minuto’ ha parlato nuovamente del tecnico giallorosso affermando: “È stato preso a pallonate per 70 minuti. Deve fare solo una cosa lui, parlare di quello che fa la squadra. Ci sono sempre problemi extra, non dice mai che non fa giocare bene la squadra. Allora gli prendessero altri dieci giocatori e lui non va in panchina, visto che vincono i giocatori. Lui fa l’allenatore ed è un anno e mezzo che non fa niente”.

Poi torna sul caso Karsdorp e tuona: “È ignobile quello che ha fatto, vergognoso. Non puoi dire cose così allucinanti su un ragazzo che ora nemmeno può uscire per fare colazione. Ci devi parlare in faccia e finisce lì. Dà sempre le colpe agli altri invece di pensare al suo gioco”.