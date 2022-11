Roma, UFFICIALE: salta il ritiro

Roma, è ufficiale: il giocatore salterà il ritiro dopo essere stato convocato. Adesso sono quattro quelli che hanno già detto addio

Cristante ha lasciato il ritiro della Nazionale azzurra di Roberto Mancini e non parteciperà alle amichevoli che gli azzurri affronteranno contro Austria e Albania nei prossimi giorni. Con il forfait del romanista sono quattro i calciatori che hanno già alzato bandiera bianca: dopo Toloi ed Emerson Palmieri, anche Cristante, appunto e pure Frattesi.

Della Roma, con gli azzurri, rimane solamente Nicolò Zaniolo, che dopo alcune notizie uscite nei giorni scorsi, è stato convocato dal ct per questi ultimi due impegni del 2022. L’Italia, purtroppo, non parteciperà al Mondiale che inizierà domenica prossima e queste due amichevoli, inutili potremmo aggiungere, sono inserite nel programma internazionale emanato dalla Fifa.

Roma, Cristante lascia la Nazionale

Non si sanno ancora le motivazioni ufficiali di questa decisione dello staff azzurro, e si attende ovviamente di capire il motivo per il quale Cristante ha lasciato il ritiro. Probabilmente si tratterà di qualche problema fisico del centrocampista giallorosso che ieri è comunque sceso in campo nella sfida pareggiata all’Olimpico contro il Torino che ha chiuso il 2022 della squadra di Mourinho.

La Roma, in ogni caso, la prossima settimana, partirà alla volta del Giappone per la tournée dopo una settimana, questa che è appena iniziata, di riposo per Mou e per i suoi uomini. Poi questa doppia amichevole in terra asiatica prima di rimettersi sotto con il lavoro in vista della ripresa del campionato fissata il prossimo gennaio con la sfida al Bologna. Sarà tutto un altro campionato, ovviamente. E lo Special One spera di riuscire ad avere tutta la rosa a disposizione, soprattutto dopo i segnali arrivati ieri quando Dybala è entrato in campo. Imprescindibile, per questa squadra, l’argentino.