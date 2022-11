Calciomercato Roma, ha stregato mezza Europa: effetto domino fulmineo

Calciomercato Roma, l’intreccio con il Barcellona potrebbe aprire spiragli importanti in vista del colpo sulla corsia laterale in casa giallorossa. Ecco perché.

La situazione legata a Rick Karsdorp ha chiaramente cambiato le carte in tavola non solo nell’immediato. A non molte settimane dall’apertura ufficiale della sessione invernale di calciomercato, è chiaro che in casa giallorossa l’acquisto di un terzino possa diventare a stretto giro di posta di stretta attualità.

In realtà, Pinto stava già scandagliando questo tipo di scenario da diverso tempo. Il caso Karsdorp, però, può accelerare delle dinamiche che chiaramente dovrebbero catalizzare l’attenzione mediatica nei prossimi mesi. Subodorando diversi affari, nel dossier del GM dei capitolini resiste ancora la candidatura di Diogo Dalot. Il poliedrico terzino lusitano è legato allo United da un contratto in scadenza nel 2023, che però potrebbe essere allungato in virtù di una clausola presente nello stesso. Il futuro dell’ex Milan è ancora tutto da sciogliere, e tra le tante squadre che hanno manifestato interesse nei suoi confronti, il Barcellona è forse il club che nei giorni scorsi ha lanciato segnali più concreti.

Calciomercato Roma, concorrenza per Martinez: il Barça ritorna su Dalot?

Quello di Dalot non è chiaramente l’unico profilo monitorato dai blaugrana, che stanno seguendo con interesse anche la situazione legata ad Arnau Martinez. Il terzino destro del Girona si sta rendendo protagonista di prestazioni importanti, grazie alle quali sarebbe finito nel mirino di diversi club. Il Barça è da tempo sulle sue tracce e potrebbe affondare il colpo pagando la clausola da 20 milioni di euro, ma non è finita qui. Secondo quanto riferito da AS, infatti, per Martinez ci sarebbero anche le sirene da parte di club della Premier e della Bundesliga, oltre che di compagini belga.

L’intreccio Dalot-Martinez potrebbe portare il Barça a ritornare con forza sul lusitano, nel caso in cui la concorrenza per il terzino del Girona diventasse troppo folta.