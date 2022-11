Strada spianata per l’addio: la strategia di Pinto scuote la Juventus

Strada spianata per l’addio a gennaio: Pinto detta le condizioni. La decisione del gm potrebbe scuotere la Juventus. Ma occhio pure al Bologna.

Avrà molto da lavorare Tiago Pinto il prossimo mese di gennaio. Non solo in entrata dove qualcuno, per ovvi motivi, dovrà arrivare. Ma anche in uscita, visto che oltre Shomurodov, così come sappiamo, è con la valigia in mano anche Karsdorp dopo lo sfogo di Mourinho immediatamente successivo al pareggio contro il Sassuolo.

Il difensore olandese, secondo quanto raccontato dalla Gazzetta dello Sport, sarebbe entrato nel mirino della Juventus e non solo. Anche il Bologna di Thiago Motta, che ha dato uno scossone al proprio campionato, potrebbe bussare alle porti di Trigoria per chiedere delle informazioni nel merito. La strategia, in ogni caso, la decide Pinto che avrebbe in mente, ovviamente, di monetizzare la cessione del giocatore. Ma è altrettanto evidente, così come succede tutti gli anni, che a gennaio di soldi ne gireranno pochi. E allora la possibilità di un addio in prestito per sei mesi, per poi capire quale sarà la migliore offerta la prossima estate, appare più che possibile.

Strada spianata per l’addio, la Juve su Karsdorp

E in questo caso, secondo il quotidiano rosa in edicola questa mattina, la Juventus potrebbe decisamente affondare il colpo e chiedere in prestito l’olandese. Magari anche inserendo nella trattativa un diritto di riscatto che potrebbe diventare obbligo a determinate condizioni. Insomma, un venirsi incontro a vicenda che potrebbe tornare utile a tutti.

Senza dimenticare nemmeno il Bologna che è alla finestra e che cercherà di alzare il livello tecnico della propria rosa. Magari con i rossoblù si potrebbe pure intavolare un doppio discorso inserendo anche Shomurodov nel pacchetto. E questo sicuramente potrebbe agevolare ulteriormente Pinto nell’obiettivo di cedere l’attaccante che dovrà fare spazio a Solbakken.