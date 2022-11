Calciomercato Roma, ha già firmato✍ : tutte le cifre 💸

Calciomercato Roma, dopo le tante notizie giunte su tale fronte nel corso di queste ore e giorni, arrivano nuovi aggiornamenti sulla firma con i giallorossi.

Come più volte evidenziato e palesato dalla compagine capitolina stessa, non si tratta, questo, di un momento brillante per gli uomini di Mourinho. Lungi però dall’imbatterci in disfattismi o inutili previsioni, sottolineiamo come siano ancora tanti i tifosi a credere in questa squadra e, soprattutto, in un allenatore il cui nome lascia facilmente intendere di avere tutta la carisma e la saggezza per provare a trovare le giuste contro-soluzioni.

Ribadendo in modo netto l’assenza di diverse pedine, ingerente sul modo di giocare ma non sui risultati fino a qualche tempo fa, nell’ultima settimana di ottobre la Roma sembra purtroppo essere entrata in un loop forse generato dallo scacco, non poco polemico o triste, contro il Napoli di Spalletti. Rei di aver prodotto pochissimo, Pellegrini e colleghi hanno da quel momento vinto solo a Verona e con il Ludogorets, prima di attraversare i complicati sette giorni esauritisi nella giornata di domenica con il pareggio contro il Torino.

La pausa in medias res imporrà certamente delle riflessioni, così come non pochi cambiamenti potrebbero tangere il mondo Roma da tanti altri punti di vista. La curiosità non è poca, alla luce di un calciomercato di gennaio che potrebbe regalare piacevoli soprese ma anche di un Mondiale che sarà destinato ad avere, nella sua singolarità, un certo impatto anche mentale, oltre che fisico, sui giocatori impegnati.

Calciomercato Roma, Cristante ha già firmato: le cifre del rinnovo

In attesa di vedere le risposte della Roma su un campo che tornerà ad essere calpestato dalle squadre di club solamente a inizio 2023, non sfuggano gli ultimi aggiornamenti proprio sul fronte firme e possibili movimenti in entrata e uscita. Se è vero che il caso Karsdorp sembra sottintendere la possibilità di vedere almeno un giocatore partire a gennaio, è altrettanto giusto ricordare come Pinto sia in questa fase molto attivo anche per plasmare e migliorare la rosa del connazionale José.

Questo non solo con nuovi ingaggi ma anche con il consolidamento contrattuale di quegli elementi ormai da tempo centrali nella visione del mister. Tra questi figura il non da tutti apprezzato Cristante, bravo da anni a questa parte a ritagliarsi uno spazio e una titolarità messe mai da nessun mister in discussione.

Come già raccontatovi in mattinata, Bryan è ormai prossimo a rinnovare con la Roma. In queste ore, in particolar modo, le penne de “Il Tempo” hanno evidenziato come la firma ci sia già stata nelle scorse settimane, con annuncio previsto nei prossimi giorni.Il 4 di Mourinho andrà a percepire circa 2.8 milioni di euro all’anno, bonus esclusi, fino al 2027.