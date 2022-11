Calciomercato Roma, l’ex Lazio lo manda via: “Non è contento”

Calciomercato Roma, il ct lo spinge all’uscita nel prossimo mese di gennaio: “Spero accetti un prestito”. Ecco le parole che aprono a dei nuovi scenari

La sensazione in questo momento è che il prossimo mese di gennaio, in casa Roma, sarà ben movimentato. Non solo la questione relativa a Karadorp, ma anche quella relativa ad un altro elemento della rosa che a differenza dell’olandese di danni non ne ha fatti visto che è stato impiegato con il contagocce.

Parliamo di Kumbulla, il difensore albanese che ormai è dietro nelle gerarchie di José Mourinho. Poco spazio per lui, e la possibilità di un addio nel prossimo mese di gennaio che si fa sempre più concreta. Ovviamente, in caso di via libera all’uscita, appare fuori discussione che ci debba essere un innesto per andare a coprire quel buco. E forse per questo – vista la non semplicità di andare a chiudere operazioni in entrata – potrebbe frenare e anche non di poco la questione. Certo, se Kumbulla dovesse ascoltare le parole del ct dell’Albania, Reja, allora dovrebbe ben presto chiudere la valigia.

Calciomercato Roma, Reja spinge Kumbulla all’uscita

Il commissario tecnico dell’Albania ha rilasciato un’intervista a tuttomercatoweb dove parla della situazione del difensore giallorosso. Invitandolo praticamente a lasciare la Roma nei prossimi mesi per avere quel minutaggio che fino al momento è stato davvero poco. “Kumbulla è un ragazzo molto bravo ma purtroppo alla Roma non sta trovando tanto spazio” ha detto Reja, che poi ha sottolineato il concetto aggiungendo: “Il mio è un discorso egoistico, da ct dell’Albania: spero che sia lui (riferito ad Asllani dell’Inter, ndr) che Kumbulla a gennaio accettino un prestito per trovare più spazio”.

Questo il pensiero di Reja sulla situazione attorno al difensore della sua nazionale. Un pensiero che potrebbe anche essere condiviso da Mou. Anche perché Reja ha svelato che i due non sono “contentissimi”.