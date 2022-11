Rientro e rinnovo ✍ : Wijnaldum fissa le date 📅

Rientro e rinnovo: Gini Wijnaldum fissa le date per il suo futuro. La Roma attende di vederlo agli ordini di Mourinho per poi discutere con il Psg

Attesa. Tanta anche. Visto che se dopo la frattura della tibia avvenuta lo scorso mese di agosto ci si aspettava di vederlo all’opera già a gennaio, la sensazione e che ci vorrà ancora un poco di tempo per rivedere in campo Wijnaldum. L’olandese che i giallorossi hanno preso in prestito dal Psg è stato a disposizione di Mourinho solamente per pochi minuti nella prima partita di campionato. Poi il contrasto in allenamento e il crack che gli ha fatto saltare anche il Mondiale.

Un infortunio, quello di Gini, che ha costretto Pinto a cercare in maniera celere un sostituto e che ha precluso a Mourinho la possibilità di ricevere in regalo un difensore. Le risorse economiche e quelle fisiche sono state infatti girate immediatamente per chiudere l’operazione Camara: un acquisto che se all’inizio sembrava sbagliato, adesso comincia a dare i suoi frutti. Certo, l’obiettivo della Roma è quello di riavere presto Wijnaldum per poi, a tempo debito, intraprendere i discorsi con il Psg per il rinnovo del prestito.

Rientro e rinnovo, ecco la deadline di Wijnaldum

Sarà febbraio il mese in cui si dovrebbe rivedere in campo il centrocampista. Secondo il Corriere dello Sport in edicola questa mattina, Gini tornerà a lavorare con i compagni solamente a gennaio inoltrato. La partita che potrebbe essere quella del debutto praticamente è quella contro l’Empoli.

E, immediatamente dopo il rientro in campo, Pinto dovrebbe iniziare a riaprire il discorso con il Psg per il rinnovo del prestito. Prima è anche inutile parlarne. Insomma, deadline fissata in casa giallorossa con la speranza di potersi godere un giocatore importante nella parte più importante della stagione: quella dove i punti valgono davvero doppio.