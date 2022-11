Roma, un problema in meno per Mourinho: annuncio ufficiale e addio

Roma, c’è l’annuncio ufficiale: il giocatore potrebbe essere ceduto nel prossimo mese di gennaio. Un problema in meno per Mourinho

Lo spareggio contro il Salisburgo in Europa League potrebbe avere un protagonista in meno. E di conseguenza un problema in mano per l’allenatore della Roma José Mourinho. Sì, oltre alle notizie riportate da Sky Sport Germania, ci sono anche le parole del direttore sportivo del Salisburgo che aprono decisamente le porte ad una possibile cessione.

Il nome è quello dell’attaccante Okafor, uno degli elementi più pericolosi del prossimo avversario della Roma in Europa. Appare assai probabile una sua partenza nel prossimo mese di gennaio per una cifra che si dovrebbe aggirare tra i 35 e i 40 milioni di euro dicono dalla Germania. Cifre che non sono state confermate dal diesse, ma che comunque in un’intervista a Sky, questa volta austriaco, ha ammesso candidamente che un addio nella prossima finestra di mercato sembra possibile se non probabile.

Roma, Okafor lascia il Salisburgo

“Credo che nella sessione invernale di calciomercato possa accadere qualcosa in più rispetto agli anni scorsi – ha detto Christoph Freund, direttore sportivo del Salisburgo – e Okafor è un elemento che è cresciuto molto nel corso degli ultimi anni. Spero che giochi una buona Coppa del Mondo. Poi per il costo del cartellino vedremo ma sicuramente potrebbe diventare molto interessante”. La partenza insomma non è esclusa e, oltre il Manchester City anche il Milan sarebbe sulle tracce dell’attaccante.

Una buona notizia per Mou, ovviamente, visto che come detto Okafor è uno degli elementi più pericolosi del prossimo avversario giallorosso. Vedremo se andrà davvero in questo modo. Ma l’annuncio è di quelli importanti che possono decisamente fare la differenza.