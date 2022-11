Un “Pallone d’Oro” per la Roma: garanzia Mourinho

L’allenatore portoghese potrebbe ritrovarsi con un giocatore di grande spessore anche nel breve periodo se il tempo gli darà ragione

Un allenatore come José Mourinho è un motivo in più che può attirare grandi giocatori alla Roma. Lo si è visto durate questa finestra di calciomercato, quando il tecnico portoghese ha chiamato personalmente alcuni giocatori poi approdati nella Capitale. Lo Special One, da sempre uno dei più vincenti nella storia del calcio, può contare su un grande fascino dato dalla certezza dei trofei vinti ovunque è stato. E grazie a questi può convincere gli obiettivi di calciomercato di approdare alla Roma.

Grazie a lui, infatti, sono approdati in giallorosso giocatori del calibro di Dybala, Wijnaldum e Abraham, che sono di grande spessore. La Joya ha dimostrato di poter guidare l’attacco grazie alla sua creatività, mentre l’inglese lo scorso anno ha segnato ben 27 reti in tutte le competizioni. L’olandese, invece, è arrivato tra grandi aspettative, ma purtroppo per lui un infortunio ha rimandato l’appuntamento con i tifosi giallorossi al 2023. Nel prossimo futuro, poi, la Roma potrebbe ritrovarsi con un “Pallone d’oro” in rosa, grazie a Mourinho che potrebbe continuare a spingere per far sì che ciò accada.

Roma, Tahirovic tra grinta, sicurezza e quel Pallone d’Oro nel mirino

Contro il Torino ha trovato l’esordio stagionale Benjamin Tahirovic. Il centrocampista della Primavera arrivato nel 2021 ha finalmente trovato il suo spazio in Prima Squadra nonostante in estate si sia parlato di lui. Come riporta il Corriere dello Sport, proprio i mesi più caldi sono stati difficili per lo svedese che è stato multato dalla società, ma poi ha deciso di tornare per riprendersi il club. Mourinho lo ha notato da tempo e dopo l’esordio con i granata ha predetto per lui un grande futuro.

Ciò che ha stregato il tecnico è la sicurezza del giocatore, che ha sempre avuto una buona considerazione di sé. Già da più piccolo, infatti, i suoi allenatori sono rimasti colpiti dal suo carattere. E grazie a questo, in un’intervista di qualche anno fa ha messo nel mirino il Pallone d’Oro, dimostrando tutta la sua grinta e la sicurezza. Tahirovic è arrivato nella Capitale il 31 gennaio 2021 per circa 200.000 euro, con Tiago Pinto che ha dato il via libera all’affare di Morgan De Sanctis e Simone Lo Schiavo.