Calciomercato Roma, sirene 🚨 per Abraham: sorpreso 😱 anche il Chelsea

Sirene per Tammy Abraham, il bomber della Roma finisce nel mirino di un’altra big europea: anche il Chelsea è sorpreso

L’inizio di stagione di Tammy Abraham con la Roma è stato decisamente sottotono, ormai questo è abbastanza chiaro. Il bomber inglese che lo scorso anno ebbe un impatto impressionante nei giallorossi segnando 27 gol in stagione, per ora è fermo solo a quota 4 gol e 2 assist in 20 partite giocate tra campionato ed Europa League.

Numeri che ovviamente preoccupano l’ambiente giallorosso, che non riesce a capire quale possa essere il motivo del calo. Inoltre Abraham ha perso anche il treno per il Mondiale in Qatar, con il tecnico dell’Inghilterra che ha deciso di non convocarlo. A far tremare la Roma però è il calciomercato, con un’altra big che mette nel mirino Abraham e sorprende anche il Chelsea.

Calciomercato Roma, non solo il Chelsea: anche l’Arsenal mette nel mirino Abraham

Continua a essere un mistero il grande calo di Tammy Abraham in questo inizio di stagione. Forse non si sente più protagonista con l’arrivo di Dybala? Forse pensava al Mondiale? Impossibile saperlo, fatto sta che per ora i numeri non sembrano essere dell’attaccante che lo scorso anno ha fatto innamorare i tifosi giallorossi.

Inoltre in estate si attiverà la clausola che permetterà al Chelsea di riportarlo in Premier League per 80 milioni di euro. Ma a Londra i ‘Blues’ non sarebbero i soli interessati al bomber della Roma. Infatti, secondo quanto riportato da ‘Football.london’,già a gennaio anche l’Arsenal potrebbe iscriversi alla corsa. Infatti il direttore sportivo Edu vorrebbe prendere l’attaccante inglese ai ‘Gunners’ per rendere la rosa ancora più competitiva e avere un ricambio di ruolo per Gabriel Jesus. Ma servirà l’ok di Arteta per affondare il colpo. Anche il Chelsea però rimane vigile su Abraham, visto che al momento Aubameyang non convince a pieno. Dunque derby di Londra che spaventa la Roma.