Calciomercato Roma, non c’è solo il Milan: rimonta disperata

Il general manager della Roma sta continuando a seguire le tracce di un obiettivo di calciomercato, ma occhio alla firma inaspettata

Ora che i campionati sono fermi Tiago Pinto ha tutto il tempo e le energie per concentrarsi sul calciomercato per rinforzare la Roma. Tra une mese e mezzo comincia la finestra invernale delle trattative, dove il general manager dovrà colmare le lacune individuate da José Mourinho., Uno dei reparti più delicati ad oggi è l’attacco, nonostante ci siano giocatori del calibro di Tammy Abraham, Andrea Belotti e Nicolò Zaniolo. I tre non sono riusciti a incidere come tutti si aspettavano, con Dybala che ha segnato fino ad ora cinque gol in Serie A.

L’argentino è fino ad ora il miglior marcatore della Roma, con Chris Smalling che è il secondo goleador della rosa con 3 reti messe a segno fino ad ora in campionato. I numeri degli attaccanti non sono così entusiasmanti e per questo motivo Pinto dovrà intervenire. Molto importante, poi, è anche il centrocampo dove uno dei protagonisti annunciati dell’estate ha mancato l’appuntamento con la Serie A a causa di un infortunio. Si tratta di Georginio Wijnaldum, che ha accusato la rottura della tibia poco prima della sfida con la Cremonese. Ora l’olandese sta lavorando per tornare e intanto Pinto continua a seguire un obiettivo di calciomercato.

Calciomercato Roma, il Lione spera di rinnovare Aouar

Si tratta di Houssem Aouar, che oggi è finito con prepotenza nel mirino del Milan. I rossoneri, infatti, hanno intenzione di prendere il francese per migliorare la linea mediana. Come riporta RMC Sport, il Lione sa di dover lasciare andare il centrocampista, ma nutre ancora una piccola speranza di rinnovare il suo contratto. L’accordo con Houssem scade in estate e potrebbe partire a parametro zero. Uno scenario che non piace ai rossoblù che, nonostante abbiano cambiato allenatore e risanato leggermente i rapporti con il classe 1998, vorrebbero prolungare l’intesa magari per guadagnare qualcosa dalla cessione.