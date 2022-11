Calciomercato Roma, Pinto si muove subito: ritorno di fiamma in Serie A

La Roma è già al lavoro per il calciomercato invernale e Tiago Pinto è pronto a fare una nuova mossa: ritorno di fiamma in Serie A

Il calciomercato invernale si aprirà ufficialmente a gennaio, ma con la sosta per il Mondiale in Qatar è come se fosse già aperto. Infatti la Roma, come gli altri club, è già al lavoro per cercare rinforzi per la seconda parte di stagione. Ovviamente, dopo quanto successo dopo la partita contro il Sassuolo, la priorità sembrerebbe essere trovare un sostituto di Karsdorp sulla fascia destra.

L’olandese infatti sembrerebbe ormai avere le valigie pronte, così Tiago Pinto si guarda intorno per trovare il sostituto. Il mirino del general manager portoghese potrebbe essere puntato proprio in Serie A. Ritorno di fiamma sulla fascia per gennaio.

Calciomercato Roma, mirino in casa Sampdoria: Bereszynski obiettivo per gennaio

Il calciomercato invernale della Roma inizia a muoversi sin da ora. Dopo aver bloccato l’arrivo di Ola Solbakken a parametro zero dal Bodo/Glimt, i giallorossi puntano a trovare un erede di Rick Karsdorp, ormai con le valigie pronte, per la corsia destra.

Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, nel mirino di Tiago Pinto ci sarebbe il terzino della Sampdoria Bartosz Bereszynski. Il polacco classe ’92 era già entrato nel mirino giallorosso in estate e la Roma potrebbe tornare a pensare a lui per la corsia destra, cercando di prelevarlo in prestito dalla Sampdoria, squadra attualmente in grande difficoltà e penultima in classifica. Una soluzione low cost che per la seconda parte di stagione tamponerebbe la possibile partenza di Karsdorp.