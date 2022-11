Calciomercato, De Rossi pesca dalla Roma: affare a zero

Calciomercato, Daniele De Rossi pesca dalla Roma: c’è il possibile colpo a zero per il tecnico della Spal che guarda con interesse ad un profilo giallorosso

Daniele De Rossi guarda con interesse alla Roma. Non solo per quelli che sono i risultati della sua squadra del cuore e dove sogna, probabilmente, un giorno di arrivare ad allenare, ma anche per quelli che sono i possibili innesti per la sua Spal che, nello scorso weekend, ha conosciuto la prima sconfitta da quando DDR si siede in panchina. Cannavaro del Benevento gli ha dato un dispiacere.

Bene, parliamo in questo caso comunque di un possibile arrivo a parametro zero, proprio alla corte di De Rossi, di un elemento che nella Roma non ha spazio e che saluterà alla fine della stagione vista anche la scadenza di quel contratto che difficilmente verrà rinnovato. Secondo seriebnews.com infatti, la Spal potrebbe piombare la prossima stagione su Bianda.

Calciomercato, De Rossi vuole Bianda

Difensore, classe 2000, lo scorso anno in prestito al Nancy in Francia, Bianda è evidente non rientra nei piani della società giallorossa. Un’occasione, insomma, per DDR, che potrebbe pescare appunto dentro la rosa della sua ex squadra per rinforzare il pacchetto arretrato della sua attuale formazione. Come spiegato non si tratta di un’operazione per gennaio ma soprattutto per il prossimo anno soprattutto se la Spal non dovesse riuscire a centrare il salto di categoria. Che non è un obbiettivo, mettiamolo in chiaro, ma qualora De Rossi dovesse riuscire a prendersi un posto nei playoff, sappiamo benissimo che nella post season potrebbe succedere di tutto visto che quasi sempre quelli che sono i veri valori si azzerano.

Rimane comunque difficile al momento pensare al salto di categoria: e allora che Bianda, con ogni probabilità, potrebbe diventare uno dei principali obiettivi per la prossima annata. Con tanti saluti alla Roma che non gli rinnoverà il contratto.