Calciomercato Roma, nuovo esterno destro: Pinto ha già due opzioni

La Roma lavora già per il futuro e Tiago Pinto inizia a cercare il nuovo esterno destro: doppia opzione per rinforzare la rosa di Mourinho

Si ferma il campionato, momento di riflessione in casa Roma, ma soprattutto di pianificazione. Sì perché a gennaio si aprirà una nuova finestra di calciomercato e i giallorossi dovranno decidere se e come intervenire in diversi reparti. Al momento a tenere banco è ancora la situazione legata al futuro di Rick Karsdorp, che dopo Sassuolo e la mancata convocazione contro il Torino sembrerebbe destinato a lasciare la capitale.

Così Tiago Pinto si sta muovendo sin da subito per cercare soluzioni sulla corsia destra, anche se non è detto che possano arrivare in maniera immediata. Intanto il general manager giallorosso gioca d’anticipo ed avrebbe già pronte due opzioni per il futuro.

Calciomercato Roma, addio Karsdorp: Holm e Mazzocchi gli obiettivi

Il caso Karsdorp in casa Roma ha inevitabili conseguenze in chiave calciomercato. La mancata convocazione contro il Torino e l’immediata partenza per l’Olanda fanno pensare a un addio immediato del calciatore olandese. Certo prima bisognerà però trovargli una nuova sistemazione, cosa non sempre semplice a gennaio.

Nel frattempo la Roma lavora già al suo possibile sostituto, pensando anche a un eventuale colpo in estate, visto che al momento a destra potrebbero giocare Zalewski e Celik, mentre a sinistra Spinazzola e Vina. Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, per la prossima estate Tiago Pinto potrebbe avere già nel mirino due obiettivi. Il primo sarebbe Pasquale Mazzocchi, terzino della Salernitana che continua ad accumulare ammiratori, tra cui l’Inter. Il secondo invece sarebbe Emil Holm, terzino classe 2000 dello Spezia al suo primo anno di Serie A, ma che già sta facendo bene. Dunque Pinto guarda già al futuro e ha pronte due soluzioni.