Calciomercato Roma, assist Juventus 🚨 per Mourinho: scambio 🔁 immediato

Calciomercato Roma, c’è l’assist della Juventus per José Mourinho: lo scambio è immediato e si potrebbe concretizzare già a gennaio

La situazione che ruota attorno a Karsdorp è ormai chiara: la Roma lo vuole cedere e vorrebbe anche monetizzare a gennaio, evitando così di trovare quella che potrebbe essere una soluzione temporanea e vale a dire un prestito per i prossimi sei mesi per poi chissà, magari ritrovarlo a Trigoria. Difficile, in ogni caso, riuscire a piazzare quello che ormai è diventato a tutti gli effetti un esubero in questo modo. Ecco perché probabilmente, Tiago Pinto, sta anche pensando alla possibilità di un addio anche trovando qualche contropartita tecnica interessante.

Una delle società che appare interessata all’esterno olandese, così come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, sembrerebbe possa essere la Juventus. E secondo le informazioni riportate da calciomercatonews.com, Cherubini potrebbe cercare di mettere sul piatto il cartellino di un giocatore che è stato accostato diverse volte alla Roma, quello di McKennie.

Calciomercato, la risposta della Roma allo scambio

I bianconeri quindi cercherebbero di chiudere l’operazione nel prossimo mese di gennaio piazzando uno scambio. Ma, a quanto pare, Mourinho non sembra convinto di accettare perché il centrocampista americano non stuzzica più di tanto dalle parti di Trigoria. La questione, comunque, rimane decisamente aperta e queste settimane, soprattutto con lo stop dei campionati per via del Mondiale in Qatar che domenica prenderà il via, potrebbe rivelarsi decisamente importanti per capire il futuro dell’esterno olandese, epurato da Mou dopo la partita contro il Sassuolo e messo sul banco degli imputati per un atteggiamento che proprio giù non è andato allo Special One.