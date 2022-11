Roma, stop salvifico: calciomercato e non solo, Mou prepara la riscossa

Lo stop per i Mondiali in Qatar è stato senza dubbio salvifico per la Roma, in grande difficoltà nell’ultimo periodo. L’allenatore José Mourinho avrà l’opportunità di preparare al meglio la ripartenza nel 2023 avendo a disposizione quasi tutti i calciatori, fatta eccezione per i quattro convocati per il Mondiale ovvero Rui Patricio, Vina, Zalewski e Dybala. Calciomercato e non solo, ecco tutti i motivi per cui si può guardare con ottimismo al 2023.

GUARDA IL VIDEO ISCRIVENDOTI AL CANALE TELEGRAM di ASROMALIVE!