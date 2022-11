Calciomercato Roma, derby di fuoco: Juventus KO

Calciomercato Roma, l’intreccio dalla Spagna che crea scenari a sorpresa. Pronta la sfida per il difensore: così la Juve è messa fuori gioco.

La sosta per i Mondiali rappresenterà un utile banco di prova per gli addetti ai lavori, che potranno cominciare a lavorare con più calma a quelle trattative che inevitabilmente monopolizzeranno l’attenzione mediatica nel corso delle prossime settimane.

Sessione di contrattazioni nella quale dovrebbe giocare un ruolo importante anche la Roma. Tiago Pinto, infatti, sta scandagliando il mercato, lavorando sotto traccia a quegli affari in grado di innalzare il livello tecnico della rosa a disposizione di José Mourinho. Sotto questo punto di vista, il GM capitolino potrebbe muoversi in svariate direzioni, per puntellare determinate zone del campo. La situazione legata a Karsdorp ha chiaramente spostato l’attenzione sul possibile erede dell’olandese. Non è un caso che in orbita Roma sono finiti – direttamente od indirettamente – diversi profili. Ma non è escluso che Pinto possa entrare nell’ordine di idee di puntellare a stretto giro di posta anche la difesa.

Calciomercato Roma, derby andaluso per N’Dicka: cosa sta succedendo

Sotto questo punto di vista, non possono essere trascurate le ultime indiscrezioni che trapelano dalla Spagna. Secondo quanto riferito da fichajes.net, infatti, il Siviglia starebbe monitorando con attenzione la situazione legata a N’Dicka. Il centrale transalpino in forza all’Eintracht Francoforte non ha ancora rinnovato il suo contratto con il club tedesco in scadenza nel 2023, ed è finito nei dossier di molte squadre europee. Monchi è intenzionato a vincere la sfida con i “cugini” del Betis, per mettere le mani sul poliedrico difensore.

Ricordiamo che sulle tracce di N’Dicka c’è da tempo anche la Juventus, che però per adesso non ha ancora affondato il colpo. Anche la Roma si sarebbe limitata a dei sondaggi esplorativi per il classe ’99, che ha mercato anche in Premier League.