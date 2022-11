Lo vuole mezza Serie A: la Roma sulle tracce del gioiello di Gattuso

Lo vuole mezza Serie A: e anche la Roma, insomma, guarda con interesse al gioiellino del Valencia allenato da Gattuso. Diciannovenne pronto per una big

La Fiorentina ci aveva messo gli occhi addosso da un poco di tempo. Prima che esplodesse in maniera definitiva. Adesso la società viola, qualora volesse davvero affondare il colpo sul centrocampista, dovrà vedersela con tutte le big della Serie A. E ovviamente anche la Roma è inserita in questo contesto.

Su Yunus Musah, gioiellino del Valencia allenato da Gennaro Gattuso, ci sono gli occhi delle big d’Italia scrive la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina e anche l’allenatore calabrese ha confermato che “nella mia prima settimana qui mi hanno chiamato in 20 club per lui”. Insomma un profilo che piace quello del 19enne che potrebbe tornare nel Bel Paese, lì dove tutto è iniziato: infatti la sua avventura calcistica, il suo primo club, è stato il Giorgione, in Veneto.

Lo vuole mezza A, anche la Roma su Musah

Centrocampista tuttofare, cresciuto nell’Arsenal che se l’è fatto scappare nel 2019, Musah è cresciuto molto sotto l’aspetto fisico e tecnico e il Valencia ha deciso di lanciarlo nel calcio che conta. Un centrocampista dominante, in poche parole, che riesce ad abbinare delle buone doti di palleggio a uno strapotere fisico che alcune volte lo porta anche a essere bello deciso, e duro, in mezzo al campo.

Strapparlo al Valencia non sarà facile soprattutto fin quando Gattuso sarà l’allenatore della squadra del Mestalla. Ma davanti ad una buona offerta – secondo alcuni servono almeno 20 milioni di euro – allora gli spagnoli potrebbero vacillare. Vedremo. La Roma, così come le altre, è sulle sue tracce e ne segue i progressi.