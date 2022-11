Gol in nazionale da urlo🤩 : biglietto da visita✍ per Pinto

La nazionale come vetrina per il calciomercato invernale. Il gol da urlo funziona come biglietto da visita per Tiago Pinto

La pausa per il Mondiale in Qatar ha visto lo stop di tutte le competizioni nazionali. La Roma tornerà a giocare allo stadio Olimpico ai primi di gennaio, per la sedicesima giornata di Serie A. La squadra giallorossa vedrà quattro calciatori prendere parte alla competizione mondiale, che per la prima volta nella storia si svolgerà d’inverno. Tra i convocati giallorossi spicca il nome di Paulo Dybala, che ha recuperato in tempi record dall’infortunio ed è stato convocato da Lionel Scaloni. Ma c’è anche un altro attaccante, in odore d’addio, che si è messo in luce con la propria nazionale.

Al contrario di Paulo Dybala non partirà per il Qatar Tammy Abraham. Il numero 9 della Roma non è stato convocato dal ct dell’Inghilterra, Gareth Southgate, per la competizione Mondiale. Sempre a proposito di attaccanti, col calciomercato invernale in vista, Tiago Pinto sembra aver chiuso per un nuovo colpo a parametro zero. Sulla scia di quanto fatto quest’estate dal gm, gli arrivi a zero di Dybala e Belotti, il norvegese Ola Solbakken è pronto a sbarcare nella Capitale dopo la scadenza di contratto col Bodo-Glimt. Il suo arrivo può dare il via libera definitivo alla cessione di Eldor Shomurodov.

Shomurodov in luce con l’Uzbekistan: in vetrina per Tiago Pinto

L’attaccante uzbeko è alla sua seconda stagione in maglia giallorossa. Prelevato dal Genoa per una cifra di 17,5 milioni di euro ha visto sempre meno il campo agli ordini di José Mourinho. Il numero 14 potrebbe lasciare Trigoria a gennaio, a maggior ragione con l’arrivo del norvegese Solbakken in vista. Sulle sue tracce è apparsa la Sampdoria di Dejan Stankovic. La squadra blucerchiata è nei bassifondi della classifica in Serie A ed avrebbe individuato nell’ex Genoa un possibile rinforzo per mettere fine al digiuno da gol, zero fatti nelle ultime quattro gare. Gol che l’uzbeko ha trovato con la maglia della propria nazionale, contro il Kazakistan l’attaccante giallorosso ha messo a segno una rete da urlo. Tiago Pinto spera che la marcatura in nazionale possa fungere da biglietto da visita in sede di calciomercato.