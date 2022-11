Calciomercato Roma, addio con tradimento: ha già dato l’ok

Calciomercato Roma, riflettori accesi sulle prossime mosse di Tiago Pinto. C’è già l’ok per l’addio a gennaio, firma che profuma di tradimento

La stagione della Roma è arrivata allo stop per il Mondiale in Qatar. La squadra giallorossa tornerà in campo allo stadio Olimpico ai primi di gennaio, la prima sfida sarà contro il Bologna. José Mourinho, che ha subito una doppia giornata di squalifica dopo l’espulsione contro il Torino, ha invitato i propri giocatori a fare autocritica durante i quasi due mesi di pausa invernale. Il tecnico portoghese confida in diversi recuperi dall’infermeria, e spera anche nel lavoro di Tiago Pinto durante la finestra di calciomercato invernale.

Il general manager della Roma può pianificare con calma la prossima finestra di calciomercato invernale, che si aprirà pochi giorni prima del ritorno in campo allo stadio Olimpico. Potrebbero arrivare diverse sorprese in casa Roma nel mese di gennaio, il general manager sembra aver già chiuso un nuovo colpo a zero per l’attacco dello Special One. Sembra davvero tutto fatto per l’ingaggio di Ola Solbakken, pronto a raggiungere la Roma dopo la scadenza del contratto con il Bodo-Glimt, pronto a rafforzare l’attacco della Roma a partire da gennaio.

Calciomercato Roma, addio Shomurodov: la Sampdoria sull’ex Genoa

L’arrivo dell’attaccante norvegese aprirebbe le porte alla cessione di Eldor Shomurodov in casa giallorossa. L’attaccante uzbeko non è riuscito a sfruttare l’ultima chance concessagli da Mourinho, che lo ha lanciato titolare al Mapei contro il Sassuolo. Il minutaggio del numero 14 è andato via via sempre più riducendosi ed a gennaio si aprono per l’ennesima volta scenari intorno al suo addio. Alla seconda stagione in maglia giallorossa l’uzbeko potrebbe lasciare Trigoria per tornare a Genova, ma stavolta sponda Sampdoria. Secondo quanto scritto da Francesco Balzani infatti il club blucerchiato è alla ricerca di rinforzi offensivi. E Shomurodov avrebbe già dato l’ok al ritorno a Genova, resta da stabilire la formula dell’operazione che potrebbe accontentare tutti gli attori in campo. L’uzbeko è pronto a tornare nella città della Lanterna, me per vestire la maglia dei rivali di sempre del Genoa.