Roma, Wijnaldum “monaco in isolamento”: l’annuncio carica i tifosi

Roma, Gini Wijnaldum ha rilasciato un’intervista esclusiva a Espn Olanda. Ecco la confessione del centrocampista che dovrebbe tornare a febbraio

La sua avventura al momento con la Roma dice una sola presenza. Ad agosto. Poi lo shock dell’infortunio che lo ha messo ko e gli farà saltare anche il Mondiale in Qatar. E, in tutto questo, anche il fatto che probabilmente non sarà pronto per gennaio, al rientro dopo la sosta, visto che il suo recupero, al momento, prevede un altro mese di stop rispetto a quelle che erano le previsioni. Insomma, per Wijnaldum il momento è delicato.

Quello che ha passato lo ha raccontato in un’intervista a Espn Olanda il centrocampista fortemente voluto da Mourinho e che Pinto è riuscito a strappare al Psg. “Quando è successo ho pianto per diversi giorni perché ero triste” ha candidamente ammesso Gini. Che poi ha spiegato come, in questo momento, sta andando avanti la riabilitazione dopo l’infortunio alla tibia.

Roma, le parole di Wijnadum

“Sta andando tutto nella giusta direzione” ha ammesso ancora Wijnaldum, che ha sottolineato come veda dei progressi importanti in questo percorso che lo porterà a essere di nuovo in campo, in mezzo al campo, nella squadra di José Mourinho. Ma nonostante questo, come spiegato prima, il momento rimane un poco così, critico, da superare. Il motivo è legato al fatto che vive lontano dalla sua famiglia e che vede “solamente due posti, il mio appartamento e il capo di allenamento”.

Mesi difficili per lui e mesi difficili anche per la Roma che ha perso quel giocatore che avrebbe garantito un salto enorme di qualità. Manca poco ormai e speriamo di rivederlo in campo. Poi, sarà pensiero di Pinto pensare al rinnovo del prestito con il Psg.